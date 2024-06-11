Долар зміцнюється в парі з євро, слабко дешевшає до фунта та єни

Долар США зміцнюється в парі з євро на торгах у вівторок, слабко дешевшає до фунта стерлінгів і до єни.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,17%, ширший WSJ Dollar Index - 0,11%.

Пара євро/долар за даними на 15:30 EET торгується на рівні $1,0729 порівняно з $1,0767 на закриття попередньої сесії.

Трейдери чекають засідання Федеральної резервної системи (ФРС), яке відбудеться 11-12 червня. Ринок практично впевнений, що ФРС збереже незмінною базову процентну ставку на майбутньому засіданні. Вони будуть уважно оцінювати підсумкову заяву американського ЦБ, а також слова глави Федрезерву Джерома Павелла, щоб зрозуміти, коли регулятор має намір перейти до пом'якшення грошово-кредитної політики.

Європейський центральний банк (ЄЦБ) минулого тижня знизив ключові процентні ставки вперше з 2019 року. Глава Банку Франції та член ради керівників ЄЦБ Франсуа Віллеруа де Гало заявив у вівторок, що регулятору, на його думку, не слід ні поспішати з подальшим пом'якшенням політики, ні відкладати його.

"Щодо наступного зниження ставок, я виступаю за прагматичний поступовий підхід, без поспіху, але і без зволікання", - сказав він під час виступу на Паризькому фінансовому форумі.

Тиск на європейську валюту продовжують чинити політичні новини з Європи після виборів до Європарламенту, зокрема, несподіване рішення президента Франції Еммануеля Макрона про розпуск нижньої палати парламенту - Національних зборів - після програшу його партії на минулих виборах, пише The Wall Street Journal.

Курс долара щодо фунта стерлінгів становить $1,2739 проти $1,2732 напередодні.

Статдані, опубліковані у вівторок, засвідчили несподіване підвищення безробіття у Великій Британії у квітні до максимальних із третього кварталу 2021 року 4,4% із 4,3% місяцем раніше.

Це підвищило впевненість трейдерів у тому, що Банк Англії опустить базову відсоткову ставку щонайменше двічі цього року, незважаючи на сигнали стійкості інфляції, пише Financial Times. Середні темпи зростання зарплат із урахуванням бонусів у Британії в лютому-квітні залишилися на рівні 5,9%, повідомило у вівторок Національне статистичне управління (ONS).

Наразі ринок упевнений, що Банк Англії опустить ставку на 25 базисних пунктів у листопаді та оцінює в 50% можливість ще одного зниження до кінця цього року (проти 40% до публікації даних з ринку праці), пише газета Financial Times.

Шанси на зниження ставки британським ЦБ у серпні оцінюються ринком у 40%, зазначає FT.

Вартість долара в парі з єною під час торгів у вівторок становить 156,92 єни порівняно з 157,04 єни напередодні.