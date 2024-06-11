Долар зміцнився напередодні ключових даних про інфляцію та прогнозу ФРС

У вівторок курс долара до євро наблизився до місячного максимуму, а до єни піднявся до тижневого максимуму, оскільки трейдери готуються до важливих даних по інфляції в США і нового прогнозу процентних ставок Федерального резерву США.

Підтримку американській валюті надало зростання прибутковості казначейських облігацій після несподівано сильних даних по зайнятості в США, які викликали різке зменшення бетів на зниження ставок ФРС в цьому році.

Банк Японії визначає політику в п'ятницю, і хоча інвестори очікують зменшення щомісячної купівлі державних облігацій вже на цьому засіданні, велика різниця в дохідності зі США утримує єну в обороні.

Долар додав 0,13% до 157,25 єни на початку азіатського дня, що є найвищим показником з 3 червня.

Курс євро не змінився і склав $1,07635 після падіння до $1,0733 в понеділок, що востаннє було зафіксовано 9 травня, коли перемога ультраправих на виборах до Європарламенту змусила президента Франції Еммануеля Макрона призначити дострокові вибори.

Індекс долара США, який вимірює курс валюти по відношенню до євро, ієни та чотирьох інших основних валют, майже не змінився і склав 105,16 після того, як у понеділок вперше з 14 травня досягнув позначки 105,39.

Економісти, опитані Reuters, очікують, що загальна інфляція споживчих цін в США сповільниться до 0,1% з 0,3% минулого місяця, а тиск на базові ціни залишиться стабільним на рівні 0,3% в цьому місяці.

За підсумками дводенного засідання ФРС, що завершується в середу, не очікується жодних змін у політиці, але чиновники також оновлять свої економічні прогнози та прогнози процентних ставок.

Під час останнього такого релізу в березні середній прогноз передбачав зниження ставки на три чверті пункту в цьому році, але з тих пір чиновники стали набагато більш яструбиними.

Трейдери наразі бачать лише 37 базисних пунктів зниження ставки до грудня.

На противагу цьому, багато аналітиків та інвесторів очікують зменшення купівлі облігацій Банком Японії на 1 трильйон ієн (6,36 мільярда доларів США) до приблизно 5 трильйонів ієн на місяць, після того, як у ЗМІ з'явилися повідомлення, що натякають на таку зміну, від Reuters та інших видань.

«Небезпека для Банку Японії полягає в реакції типу "купуй чутки, продавай факти", яка "катапультує" долар через технічний опір на рівні 157,70 єни», - сказав Тоні Сікамор, ринковий аналітик IG.

Банк Японії та уряд об'єднали зусилля, щоб обмежити слабкість єни від руйнування бажаного циклу помірної інфляції та стабільного зростання заробітної плати.

Падіння валюти до 34-річного мінімуму 160,245 за долар наприкінці квітня спричинило кілька раундів офіційних японських інтервенцій на загальну суму 9,79 трильйонів ієн.