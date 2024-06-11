Фінансові новини
- |
- 11.06.24
- |
- 11:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар зміцнився напередодні ключових даних про інфляцію та прогнозу ФРС
07:58 11.06.2024 |
У вівторок курс долара до євро наблизився до місячного максимуму, а до єни піднявся до тижневого максимуму, оскільки трейдери готуються до важливих даних по інфляції в США і нового прогнозу процентних ставок Федерального резерву США.
Підтримку американській валюті надало зростання прибутковості казначейських облігацій після несподівано сильних даних по зайнятості в США, які викликали різке зменшення бетів на зниження ставок ФРС в цьому році.
Банк Японії визначає політику в п'ятницю, і хоча інвестори очікують зменшення щомісячної купівлі державних облігацій вже на цьому засіданні, велика різниця в дохідності зі США утримує єну в обороні.
Долар додав 0,13% до 157,25 єни на початку азіатського дня, що є найвищим показником з 3 червня.
Курс євро не змінився і склав $1,07635 після падіння до $1,0733 в понеділок, що востаннє було зафіксовано 9 травня, коли перемога ультраправих на виборах до Європарламенту змусила президента Франції Еммануеля Макрона призначити дострокові вибори.
Індекс долара США, який вимірює курс валюти по відношенню до євро, ієни та чотирьох інших основних валют, майже не змінився і склав 105,16 після того, як у понеділок вперше з 14 травня досягнув позначки 105,39.
Економісти, опитані Reuters, очікують, що загальна інфляція споживчих цін в США сповільниться до 0,1% з 0,3% минулого місяця, а тиск на базові ціни залишиться стабільним на рівні 0,3% в цьому місяці.
За підсумками дводенного засідання ФРС, що завершується в середу, не очікується жодних змін у політиці, але чиновники також оновлять свої економічні прогнози та прогнози процентних ставок.
Під час останнього такого релізу в березні середній прогноз передбачав зниження ставки на три чверті пункту в цьому році, але з тих пір чиновники стали набагато більш яструбиними.
Трейдери наразі бачать лише 37 базисних пунктів зниження ставки до грудня.
На противагу цьому, багато аналітиків та інвесторів очікують зменшення купівлі облігацій Банком Японії на 1 трильйон ієн (6,36 мільярда доларів США) до приблизно 5 трильйонів ієн на місяць, після того, як у ЗМІ з'явилися повідомлення, що натякають на таку зміну, від Reuters та інших видань.
«Небезпека для Банку Японії полягає в реакції типу "купуй чутки, продавай факти", яка "катапультує" долар через технічний опір на рівні 157,70 єни», - сказав Тоні Сікамор, ринковий аналітик IG.
Банк Японії та уряд об'єднали зусилля, щоб обмежити слабкість єни від руйнування бажаного циклу помірної інфляції та стабільного зростання заробітної плати.
Падіння валюти до 34-річного мінімуму 160,245 за долар наприкінці квітня спричинило кілька раундів офіційних японських інтервенцій на загальну суму 9,79 трильйонів ієн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Половина українців за конструктивну критику влади, майже третина – за її посилення – КМІС
|Найєм подав у відставку та звинуватив уряд Шмигаля в зриві зведення оборонних споруд і захисної інфраструктури в енергетиці
|ЗСУ почнуть випробування українських КАБів, – Повітряні сили
|Вибори до Європарламенту: як проголосував Євросоюз
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 11.06.24
|«Термінал» від ПриватБанку можна буде інтегрувати до сторонніх застосунків та програмних рішень
|НБУ збільшив у 1,5 раза кредитний потенціал банків новою структурою капіталу і вимогами до його достатності
|Акції в Азії торгуються в обмеженому діапазоні, оскільки політика ЄС додає нових ризиків
|Долар зміцнився напередодні ключових даних про інфляцію та прогнозу ФРС
|S&P 500, Nasdaq досягли рекордних максимумів на закритті
|Рада фінстабільності ухвалила Стратегію з розвитку кредитування, НБУ підкріпив її перехідними вимогами до банків
Бізнес
|Китайські вчені розробили першу в світі електронну шкіру
|Samsung дозволить перевіряти час за допомогою подвійного дотику до задньої панелі
|Акціонерів Tesla застерігають, що Ілон Маск може піти з компанії, якщо вони не заплатять йому $56 мільярдів
|Технокомпанії у США виступають проти створення «кнопки знищення» потужних моделей ШІ
|У США розпочинають антимонопольні розслідування щодо Microsoft, OpenAI та Nvidia
|Симулятор виживання Soulmask від української студії Campfire потрапив у топ-5 найбільш продаваних ігор тижня в Steam
|Бернар Арно знову став найбагатшою людиною у світі за версією Forbes