Фінансові новини
- |
- 11.06.24
- |
- 11:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
S&P 500, Nasdaq досягли рекордних максимумів на закритті
07:46 11.06.2024 |
S&P 500 та Nasdaq досягли рекордних максимумів закриття в понеділок, хоча інвестори були обережними напередодні звіту про споживчі ціни та оголошення політики Федеральної резервної системи.
Надавши деяку підтримку Nasdaq і S&P 500, акції Nvidia виросли на 0,7%, після того, як відбулося розділення акцій у співвідношенні 10 до одного. Деякі інвестори тепер вважають, що виробник чіпів може бути включений до індексу «блакитних фішок» Dow.
Звіт по індексу споживчих цін за травень повинен бути опублікований в середу разом із завершенням дводенного засідання ФРС.
Очікується, що центральний банк, який оприлюднить оновлені економічні та політичні прогнози, залишить процентні ставки незмінними. Інвестори шукатимуть підказки щодо того, коли центральний банк США може почати знижувати процентні ставки.
"Це важливий тиждень для ринку з точки зору коментарів і повідомлень від Федерального резерву, - сказав Квінсі Кросбі, головний глобальний стратег LPL Financial в Шарлотті, штат Північна Кароліна.
"На додаток до цього, в середу вранці ви побачите звіт по індексу споживчих цін. Все, що пов'язано з економікою і все, що пов'язано з інфляцією, розглядається ринком через призму Федеральної резервної системи".
Промисловий індекс Dow Jones виріс на 69,05 пунктів, або на 0,18%, до 38 868,04, S&P 500 - на 13,8 пунктів, або на 0,26%, до 5 360,79, а Nasdaq Composite - на 59,40 пунктів, або на 0,35%, до 17 192,53.
Трейдери знизили очікування зниження ставок у вересні після того, як в п'ятницю вийшли сильніші, ніж очікувалося, дані по зайнятості за травень, причому ймовірність зниження ставок склала 50%.
«Я відчуваю, що це буде досить стримано, оскільки люди намагаються застрахуватися від того, що вони можуть побачити в середу», - сказав Алекс МакГрат, радник з приватного капіталу в NorthEnd Private Wealth.
Акції Apple впали на 1,9% напередодні щорічної конференції розробників iPhone. Інвестори прагнуть отримати інформацію про те, як компанія інтегрує штучний інтелект у свої продукти.
Серед лідерів дня акції Southwest Airlines підскочили на 7% після того, як інвестор-активіст Elliott Investment Management оголосив, що наростив позицію в компанії на $1,9 млрд.
Акції Diamond Offshore Drilling зросли на 10,9% після того, як нафтосервісна компанія Noble заявила, що купить меншого конкурента за $1,59 млрд. Акції Noble виросли на 6,1%.
На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що зростають, переважали над тими, що падають, у співвідношенні 1,06 до 1; на біржі Nasdaq співвідношення 1,01 до 1 було на користь тих, що зростають.
Індекс S&P 500 показав 19 нових 52-тижневих максимумів і 5 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 56 нових максимумів і 177 нових мінімумів.
Обсяг торгів на американських біржах склав 10,39 млрд. акцій порівняно з 12,80 млрд. в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Половина українців за конструктивну критику влади, майже третина – за її посилення – КМІС
|Найєм подав у відставку та звинуватив уряд Шмигаля в зриві зведення оборонних споруд і захисної інфраструктури в енергетиці
|ЗСУ почнуть випробування українських КАБів, – Повітряні сили
|Вибори до Європарламенту: як проголосував Євросоюз
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 11.06.24
|«Термінал» від ПриватБанку можна буде інтегрувати до сторонніх застосунків та програмних рішень
|НБУ збільшив у 1,5 раза кредитний потенціал банків новою структурою капіталу і вимогами до його достатності
|Акції в Азії торгуються в обмеженому діапазоні, оскільки політика ЄС додає нових ризиків
|Долар зміцнився напередодні ключових даних про інфляцію та прогнозу ФРС
|S&P 500, Nasdaq досягли рекордних максимумів на закритті
|Рада фінстабільності ухвалила Стратегію з розвитку кредитування, НБУ підкріпив її перехідними вимогами до банків
Бізнес
|Китайські вчені розробили першу в світі електронну шкіру
|Samsung дозволить перевіряти час за допомогою подвійного дотику до задньої панелі
|Акціонерів Tesla застерігають, що Ілон Маск може піти з компанії, якщо вони не заплатять йому $56 мільярдів
|Технокомпанії у США виступають проти створення «кнопки знищення» потужних моделей ШІ
|У США розпочинають антимонопольні розслідування щодо Microsoft, OpenAI та Nvidia
|Симулятор виживання Soulmask від української студії Campfire потрапив у топ-5 найбільш продаваних ігор тижня в Steam
|Бернар Арно знову став найбагатшою людиною у світі за версією Forbes