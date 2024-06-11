S&P 500, Nasdaq досягли рекордних максимумів на закритті

S&P 500 та Nasdaq досягли рекордних максимумів закриття в понеділок, хоча інвестори були обережними напередодні звіту про споживчі ціни та оголошення політики Федеральної резервної системи.

Надавши деяку підтримку Nasdaq і S&P 500, акції Nvidia виросли на 0,7%, після того, як відбулося розділення акцій у співвідношенні 10 до одного. Деякі інвестори тепер вважають, що виробник чіпів може бути включений до індексу «блакитних фішок» Dow.

Звіт по індексу споживчих цін за травень повинен бути опублікований в середу разом із завершенням дводенного засідання ФРС.

Очікується, що центральний банк, який оприлюднить оновлені економічні та політичні прогнози, залишить процентні ставки незмінними. Інвестори шукатимуть підказки щодо того, коли центральний банк США може почати знижувати процентні ставки.

"Це важливий тиждень для ринку з точки зору коментарів і повідомлень від Федерального резерву, - сказав Квінсі Кросбі, головний глобальний стратег LPL Financial в Шарлотті, штат Північна Кароліна.

"На додаток до цього, в середу вранці ви побачите звіт по індексу споживчих цін. Все, що пов'язано з економікою і все, що пов'язано з інфляцією, розглядається ринком через призму Федеральної резервної системи".

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 69,05 пунктів, або на 0,18%, до 38 868,04, S&P 500 - на 13,8 пунктів, або на 0,26%, до 5 360,79, а Nasdaq Composite - на 59,40 пунктів, або на 0,35%, до 17 192,53.

Трейдери знизили очікування зниження ставок у вересні після того, як в п'ятницю вийшли сильніші, ніж очікувалося, дані по зайнятості за травень, причому ймовірність зниження ставок склала 50%.

«Я відчуваю, що це буде досить стримано, оскільки люди намагаються застрахуватися від того, що вони можуть побачити в середу», - сказав Алекс МакГрат, радник з приватного капіталу в NorthEnd Private Wealth.

Акції Apple впали на 1,9% напередодні щорічної конференції розробників iPhone. Інвестори прагнуть отримати інформацію про те, як компанія інтегрує штучний інтелект у свої продукти.

Серед лідерів дня акції Southwest Airlines підскочили на 7% після того, як інвестор-активіст Elliott Investment Management оголосив, що наростив позицію в компанії на $1,9 млрд.

Акції Diamond Offshore Drilling зросли на 10,9% після того, як нафтосервісна компанія Noble заявила, що купить меншого конкурента за $1,59 млрд. Акції Noble виросли на 6,1%.

На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що зростають, переважали над тими, що падають, у співвідношенні 1,06 до 1; на біржі Nasdaq співвідношення 1,01 до 1 було на користь тих, що зростають.

Індекс S&P 500 показав 19 нових 52-тижневих максимумів і 5 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 56 нових максимумів і 177 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 10,39 млрд. акцій порівняно з 12,80 млрд. в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.