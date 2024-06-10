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За місяць в Україні поменшало фінкомпаній, ломбардів та кредитних спілок
17:15 10.06.2024 |
У травні кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася з 1045 до 1014.
Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.
Згідно з повідомленням, кількість банків не змінилась і становила 63.
У пресслужбі також зазначили, що станом на 31 травня на ринку небанківських фінансових послуг працювали:
* 555 фінансових компаній (було 581);
* 83 страховики non-life (було 84), 12 life-страховиків (без змін), один страховик зі спеціальним статусом;
* 119 ломбардів (було 121);
* 125 кредитних спілок (було 127);
* 5 лізингодавців (без змін);
* 40 страхових брокерів (без змін);
* 74 колекторських компанії (без змін).
Крім того, на ринку визнано 18 банківських груп (без змін) та 27 небанківських фінансових груп (попередня кількість 22).
Ситуація на платіжному ринку залишилася без змін. Там діє:
* 18 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні;
* 15 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами.
Також не змінився ринок надавачів фінансових платіжних послуг. На ньому й надалі працюють:
* 20 платіжних установ;
* 12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг;
* 1 банк ‒ емітент електронних грошей;
* 1 оператор поштового зв'язку.
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