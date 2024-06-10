Євро дешевшає до долара після виборів до Європарламенту, що викликали політичну напруженість

Євро дешевшає до долара й фунта стерлінгів на торгах у понеділок на тлі політичної напруженості в Європі, спровокованої результатами виборів до Європарламенту.

Пара євро/долар за даними на 15:15 EET торгується на рівні $1,0757 порівняно з $1,0818 на закриття попередньої сесії. Вартість фунта щодо європейської валюти збільшилася до 1,1827 євро проти 1,17770 євро за підсумками торгів у п'ятницю.

Президент Франції Еммануель Макрон у неділю ввечері оголосив про розпуск нижньої палати парламенту - Національних зборів - після програшу його партії на виборах до Європарламенту. Тепер, згідно з конституцією, у країні мають відбутися парламентські вибори. Востаннє Національні збори розпускав Жак Ширак 1997 року.

Прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо, партія якого також показала слабкі результати на виборах до Європарламенту, в неділю подав у відставку.

Ключовою подією для фінансових ринків цього тижня буде засідання Федеральної резервної системи (ФРС), яке відбудеться 11-12 червня.

Трейдери практично впевнені, що ФРС збереже незмінною базову процентну ставку на майбутньому засіданні. Вони уважно оцінюватимуть підсумкову заяву американського ЦБ, а також слова глави Федрезерву Джерома Павелла, щоб зрозуміти, коли регулятор має намір перейти до пом'якшення грошово-кредитної політики.

Зниження ставки ФРС цього тижня виключено, оскільки керівники ЦБ наголошували на необхідності "проявити терпеливість" з огляду на недостатній прогрес у сповільненні інфляції в США в першому кварталі, зазначає аналітик CIBC Capital Markets Ян Поллік, слова якого наводить Market Watch.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,37% у понеділок, ширший WSJ Dollar Index - 0,2%.

Курс долара в парі з єною під час торгів збільшилася до 156,85 єни з 156,65 єни в п'ятницю.