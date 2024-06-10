Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Євро дешевшає до долара після виборів до Європарламенту, що викликали політичну напруженість

15:45 10.06.2024 |

Фінанси

 

Євро дешевшає до долара й фунта стерлінгів на торгах у понеділок на тлі політичної напруженості в Європі, спровокованої результатами виборів до Європарламенту.

Пара євро/долар за даними на 15:15 EET торгується на рівні $1,0757 порівняно з $1,0818 на закриття попередньої сесії. Вартість фунта щодо європейської валюти збільшилася до 1,1827 євро проти 1,17770 євро за підсумками торгів у п'ятницю.

Президент Франції Еммануель Макрон у неділю ввечері оголосив про розпуск нижньої палати парламенту - Національних зборів - після програшу його партії на виборах до Європарламенту. Тепер, згідно з конституцією, у країні мають відбутися парламентські вибори. Востаннє Національні збори розпускав Жак Ширак 1997 року.

Прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо, партія якого також показала слабкі результати на виборах до Європарламенту, в неділю подав у відставку.

Ключовою подією для фінансових ринків цього тижня буде засідання Федеральної резервної системи (ФРС), яке відбудеться 11-12 червня.

Трейдери практично впевнені, що ФРС збереже незмінною базову процентну ставку на майбутньому засіданні. Вони уважно оцінюватимуть підсумкову заяву американського ЦБ, а також слова глави Федрезерву Джерома Павелла, щоб зрозуміти, коли регулятор має намір перейти до пом'якшення грошово-кредитної політики.

Зниження ставки ФРС цього тижня виключено, оскільки керівники ЦБ наголошували на необхідності "проявити терпеливість" з огляду на недостатній прогрес у сповільненні інфляції в США в першому кварталі, зазначає аналітик CIBC Capital Markets Ян Поллік, слова якого наводить Market Watch.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,37% у понеділок, ширший WSJ Dollar Index - 0,2%.

Курс долара в парі з єною під час торгів збільшилася до 156,85 єни з 156,65 єни в п'ятницю.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,4246
  0,1761
 0,44
EUR
 1
 43,4726
  0,3983
 0,91

Курс обміну валют на сьогодні, 10:54
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,1046  0,08 0,20 40,7788  0,09 0,22
EUR 43,4519  0,18 0,42 44,3496  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3600  0,12 0,30 40,3900  0,13 0,32
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес