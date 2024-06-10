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Доступні кредити цьогоріч отримали майже 11 тис. підприємців

15:59 10.06.2024 |

Фінанси, Економіка

 

В Україні з початку 2024 року, станом на 10 червня, 10,9 тис. підприємців отримали кредити за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» на загальну суму 42,6 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, передає Укрінформ.

"За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» підприємці отримали від уповноважених банків 452 пільгові кредити на загальну суму 1,3 млрд грн, з яких 361 кредит - від банків державного сектору економіки на 0,9 млрд гривень. З початку 2024 року за Програмою підприємці отримали 10 986 кредитів на 42,6 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки - 8 185 кредитів на 21,6 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

За час дії воєнного стану в Україні видано 55 128 кредитів на 219,9 млрд грн (у тому числі банками державного сектору - 41 219 кредитів на 112 млрд грн), з яких станом на 10 червня поточного року: 19,48 млрд грн - на інвестиційні цілі, 61,57 млрд грн - на фінансування оборотного капіталу, 38,56 млрд грн - кредити для сільськогосподарських товаровиробників, 16,06 млрд грн - на переробку сільськогосподарської продукції, 57,36 млрд грн - на антивоєнні цілі та 13,54 млрд грн - кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту програми Доступні кредити 5-7-9%" станом на 10 червня 2024 року підписано 89 950 кредитних договорів на 309,5 млрд грн, з них банками державного сектору економіки - 61 695 договорів на 138,6 млрд гривень.

Як повідомлялося, державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є уряд України в особі Міністерства фінансів України.

Уряд 27 грудня 2023 року вніс зміни до порядків, які регулюють надання фінансової державної підтримки за програмою "Доступні кредити 5-7-9%". Знято обмеження в отриманні державної підтримки для деяких категорій підприємств, які постраждали від бойових дій. Крім того, у межах домовленостей з МВФ, змінами передбачено сфокусувати програму виключно на мікро-, малих та середніх підприємствах.
Ключові теги: кредит
 

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