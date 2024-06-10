Фінансові новини
- |
- 10.06.24
- |
- 16:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Попит населення на валюту зростає: за місяць українці скупили рекордні $2,2 мільярда готівкою
14:24 10.06.2024 |
Обсяги купівлі валюти населенням у травні 2024 року перевищили обсяги її продажу на $1,04 мільярда.
Це найбільший показник із січня, свідчать дані Національного банку України (НБУ).
Зокрема, у травні населення суттєво збільшило обсяги купівлі готівкової валюти - до $2,24, це рекордний показник щонайменше за рік. Водночас обсяги її продажу майже не змінилися - $1,27 млрд.
Водночас фізичні особи придбали безготівкової валюти на $0,39 млрд, а продали - на $0,32 млрд.
Як повідомлялося, обсяги купівлі валюти населенням у квітні 2024 року перевищили обсяги її продажу на $727,71 млн. Зокрема, у квітні населення суттєво збільшило обсяги купівлі готівкової валюти до $1,95 млрд, а її обсяги її продажу майже не змінилися - $1,28 млрд.
Обсяги купівлі валюти населенням у березні 2024 року перевищили обсяги її продажу на $574,8 млн - це найнижчий показник з вересня 2023 року. Так, у лютому обсяги чистої купівлі валюти населенням сягали $824,5 млн, а у січні та грудні минулого року перевищували $1 млрд.
Нагадаємо, у 2023 році українці продали валюти на $18,2 млрд, а купили - на $23 млрд. Чиста купівля валюти населенням становила $4,79 млрд.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Найєм подав у відставку та звинуватив уряд Шмигаля в зриві зведення оборонних споруд і захисної інфраструктури в енергетиці
|ЗСУ почнуть випробування українських КАБів, – Повітряні сили
|Вибори до Європарламенту: як проголосував Євросоюз
|Макрон: Підготовка до навчання українців на Mirage 2000 почнеться «найближчими днями»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Доступні кредити цьогоріч отримали майже 11 тис. підприємців
|Євро дешевшає до долара після виборів до Європарламенту, що викликали політичну напруженість
|Попит населення на валюту зростає: за місяць українці скупили рекордні $2,2 мільярда готівкою
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 40,3704 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 10.06.24
|Ціни на золото слабшають через побоювання щодо ставок, напередодні засідання ФРС та даних по індексу споживчих цін
Бізнес
|Четвертий тестовий запуск SpaceX Starship. Все вдалося!
|Бернар Арно знову став найбагатшою людиною у світі за версією Forbes
|Найдорожчий у світі: скін для автомата з Counter-Strike продали за $1 млн
|Google додає більше функцій зі штучним інтелектом Gemini в Gmail на Android
|Інвестиції в зелену енергетику зростуть до $2 трлн на рік: одна з причин – війна в Україні
|Viber тестує в Україні ШІ-сервіс зі стислим викладенням непрочитаних повідомлень
|Японський мобільний оператор NTT Docomo збирається запустити літаючі станції мобільного зв’язку через два роки