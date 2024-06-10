НБУ послабив довідковий курс гривні до 40,3704 грн/$1

"Ми домовились про потреби, тепер пріоритет у тому, щоб почати формування пілотів і механіків, тому що це те, що буде запущене буквально в наступні дні у Франції. Йдеться про технічне навчання, яке відбуватиметься на наших теренах", - анонсував Макрон.