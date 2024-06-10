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НБУ послабив довідковий курс гривні до 40,3704 грн/$1
12:47 10.06.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 10 червня 2024 року.
|Показник
|07.06.2024
|10.06.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|40.2478
|40.3704
|0.305
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 10 червня - 40,2485 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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