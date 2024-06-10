Ціни на золото слабшають через побоювання щодо ставок, напередодні засідання ФРС та даних по індексу споживчих цін

Ціни на золото на азіатських торгах рухалися у флетово-низкому діапазоні, відновлюючи різкі втрати минулого тижня, оскільки побоювання щодо високих процентних ставок в США зростали напередодні засідання Федеральної резервної системи і ключових даних по інфляції, які мають бути опубліковані цього тижня.

Минулого тижня жовтий метал впав з майже рекордних максимумів після того, як дані по зайнятості в несільськогосподарському секторі в п'ятницю виявилися набагато вищими, ніж очікувалося, що змусило трейдерів переглянути очікування щодо зниження ставки у вересні.

Спотове золото о 06:44 EET подорожчало на 0,1% до 2295,7 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в серпні, впали на 0,6% до 2312,30 доларів за унцію.

Ринки були зосереджені на майбутньому засіданні ФРС, рішення по процентній ставці якого має бути прийняте в середу.

Очікується, що центральний банк залишить ставки незмінними. Але за будь-якими натяками на майбутню політику будуть уважно стежити, особливо після нещодавніх ознак стійкості інфляції та ринку праці в США.

Чимало посадовців ФРС попередили, що центральний банк утримуватиме ставки на високому рівні ще довше, зважаючи на стійку інфляцію та сильний ринок праці. Сильні дані по зайнятості в несільськогосподарському секторі в п'ятницю підтвердили цю думку.

Перед рішенням ФРС, в середу також будуть опубліковані ключові дані по інфляції індексу споживчих цін, які, як очікується, покажуть, що інфляція в травні залишилася значно вище річної мети ФРС в 2%.

Ціни на золото та інші метали постраждали від різкого зниження позиціонування для вересневого зниження ставки в п'ятницю. Ця тенденція, ймовірно, збережеться в найближчі дні.

Жовтий метал також постраждав від повідомлень про те, що Народний банк Китаю - ключовий покупець злитків - різко скоротив свою купівельну активність у травні.

Інші дорогоцінні метали зросли в понеділок, відновившись після падіння минулого тижня. Ф'ючерси на платину зросли на 0,7% до $977,05 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,9% до $29,690 за унцію.

Відскок долара на фоні зменшення перспективи зниження ставок тиснув на ціни на більш широкі групи металів.

Серед промислових металів, ціни на мідь відновлювалися після різких втрат минулого тижня, викликаних поєднанням побоювань ФРС і охолодженням оптимізму щодо найбільшого імпортера - Китаю.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів виросли на 0,2% до $9 779,50 за тонну, а місячні ф'ючерси на мідь виросли на 0,6% до $4,4735 за фунт.

Обидва контракти різко знизилися з рекордних максимумів, досягнутих у травні, оскільки оптимізм щодо високого попиту був значною мірою нівельований побоюваннями, що високі ставки стримуватимуть світову економічну активність, знижуючи попит на мідь.

Неоднозначні економічні сигнали з Китаю посилили занепокоєння щодо попиту. Хоча дані про імпорт свідчать про те, що попит на мідь в країні залишається високим, інші показники демонструють змішану картину економіки.