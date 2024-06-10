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За тиждень НБУ продав майже 695 мільйонів доларів на міжбанку
08:05 10.06.2024 |
За тиждень з 3 по 7 червня Національний банк України продав на міжбанку 694,7 млн дол, при цьому, не купуючи валюту.
Про це відомо зі статистики НБУ.
Згідно з даними, з 3 по 7 червня Нацбанк продав 694,7 млрд дол, що на 396,4 млн дол менше, ніж минулого тижня. При цьому, протягом тижня Нацбанк не купував валюту.
Загалом від початку року Нацбанк продав 11,994 млрд дол, тоді як купив 115,7 млн дол.
Раніше повідомляли, що Правління Національного банку 25 січня ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 15%. Як зазначають, це рішення повʼязане з необхідністю подальшого підтримання курсової стійкості, збереження помірної інфляції у 2024 році та її приведення до цільового діапазону 5%.
2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року офіційний курс долара почав змінюватися - вперше з липня 2022-ого.
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