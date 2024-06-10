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Євро впав до місячного мінімуму, коли Макрон призначив вибори у Франції
07:36 10.06.2024 |
Євро впав у понеділок, коли президент Франції Еммануель Макрон оголосив шокові вибори після поразки на виборах у ЄС від ультраправих, в той час як долар був стабільним напередодні засідання Федеральної резервної системи США, яке відбудеться цього тижня.
На початку торгів в Азії євро впав до $1,0764, найнижчого рівня з 9 травня. Востаннє він знизився на 0,24% до $1,0776, оскільки інвестори зважували наслідки відновлення політичної невизначеності в другій за величиною економіці єврозони в рік ключових виборів.
Згідно з результатами недільного голосування, націоналісти-євроскептики отримали найбільшу кількість голосів на виборах до Європарламенту, що змусило Макрона піти на ризиковану авантюру, щоб спробувати відновити свою владу.
"Перспективи перемоги ультраправих на дострокових виборах у Франції можуть тримати євро під тиском у найближчій перспективі, - сказав Мансур Мохі-Уддін, головний економіст Bank of Singapore.
«Але на обмінний курс цього тижня, як і раніше, більше впливатимуть дані по інфляції в США і засідання FOMC».
Минулого тижня Європейський центральний банк знизив процентні ставки, але дав мало натяків на перспективи монетарної політики, враховуючи, що інфляція все ще перевищує цільовий показник.
Індекс долара, який вимірює курс американської валюти по відношенню до шести конкурентів, був на рівні 105,09, найвищому з 30 травня, після зростання на 0,8% в п'ятницю після даних, які показали, що найбільша економіка світу створила набагато більше робочих місць, ніж очікувалося в травні.
Згідно з даними, минулого місяця кількість робочих місць у несільськогосподарському секторі США зросла на 272 000, тоді як економісти, опитані агентством Reuters, прогнозували зростання на 185 000.
Райан Брандхем, керівник відділу глобальних ринків капіталу в Північній Америці в Validus Risk Management, сказав, що останнім часом дані по ринку праці США демонструють деякі ознаки пом'якшення, підтримуючи дискусії про зниження ставок у другій половині 2024 року.
"Але цей результат, швидше за все, випустить пар з цієї розмови. ФРС продемонструвала терпіння, очікуючи впевненості в тому, що інфляція повністю повернеться до цільового рівня, перш ніж сигналізувати про зниження ставок, і ця обережність видається виправданою".
Дані по зайнятості змусили трейдерів знову змінити свої очікування щодо того, коли ФРС знизить ставки і наскільки. Зараз ринки оцінюють зниження ставок на 36 базисних пунктів цього року порівняно з майже 50 б.п.
Ймовірність зниження ставки у вересні зараз становить приблизно 50%, порівняно з приблизно 70% наприкінці четверга.
Очікується, що ФРС не прийме жодних змін на своєму засіданні цього тижня, але основна увага буде зосереджена на коментарях голови ФРС Джерома Пауелла та змінах в економічних прогнозах від політиків. У середу також будуть опубліковані дані по інфляції в США.
"Ми підозрюємо, що медіанна точка впаде з трьох знижень до менш ніж двох. Яструбине утримання?", - сказав Марк Чандлер, головний ринковий стратег Bannockburn Global Forex в Нью-Йорку.
Цього тижня Банк Японії проведе дводенне засідання з питань монетарної політики, на якому, як очікується, центральний банк збереже короткострокові процентні ставки в діапазоні 0-0,1%.
Як повідомили Reuters джерела, знайомі з ходом дискусії, політики шукають способи сповільнити купівлю облігацій і можуть запропонувати нові рекомендації вже цього тижня, що стане першим кроком до скорочення балансу банку, який становить майже 5 трильйонів доларів США.
Японська єна ослабла до 156,95 на початку торгів у понеділок. Валюта залишається близькою до 34-річного мінімуму за 160 за долар, досягнутого наприкінці квітня, що змусило японських чиновників витратити близько 9,8 трильйонів ієн (62,46 мільярда доларів) на інтервенції на валютному ринку для її підтримки.
Фунт стерлінгів залишився на рівні $1,2723 після того, як торкнувся позначки $1,2700, найнижчого рівня за тиждень раніше на початку сесії.
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