Азіатські акції: Японія зростає після трохи кращого ВВП, інші страждають від побоювань щодо ФРС

Азійські фондові індекси в понеділок були різноспрямованими: японські ринки зросли на дещо позитивному перегляді даних про валовий внутрішній продукт, тоді як інші азіатські ринки впали через поновлення побоюваннь щодо відсоткових ставок у США.

Святкові дні в Китаї, Гонконгу та Австралії також вплинули на обсяги торгів.

Регіональні ринки перейняли слабкість від Уолл-стріт, яка впала в п'ятницю після публікації приголомшливого звіту про зайнятість в несільськогосподарському секторі. Ф'ючерси на американські ф'ючерси стабілізувалися на азіатських торгах.

На настрої щодо ризику також дещо вплинули вибори в Європейському Союзі, які продемонстрували ширший зсув у бік правих і ультраправих партій. Президент Франції Еммануель Макрон закликав до дострокових парламентських виборів наприкінці червня, після того, як ультраправа партія Марін Ле Пен отримала перемогу на виборах до ЄС.

Японський індекс Nikkei 225 виріс на 0,7%, як і широкий індекс TOPIX.

Дані по ВВП за перший квартал були переглянуті і показали дещо менше скорочення, ніж передбачалося спочатку, особливо через те, що капітальні витрати в цьому кварталі скоротилися менше, ніж очікувалося.

Хоча перегляд показав, що японська економіка не перебуває в такому жахливому становищі, як вважалося спочатку, дані по ВВП все ж показали, що економіка скоротилася в першому кварталі на фоні тиску з боку слабкого споживання.

Дані опубліковані за кілька днів до засідання Банку Японії, яке відбудеться цього тижня, і на якому, як очікується, центральний банк посилить політику, зменшивши темпи купівлі активів. Але слабкі дані по ВВП також підняли питання про те, наскільки Банк Японії має простір для подальшого посилення політики.

Азійські ринки відступили: південнокорейський індекс KOSPI втратив 0,7%, а філіппінські акції - близько 1%.

З іншого боку, ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрилися позитивно, причому індекс має досягти нових рекордних максимумів після того, як минулого тижня результати загальних виборів 2024 року спричинили велику дозу волатильності.

Інвестори були переважно не схильні до ризику напередодні засідання Федерального резерву, що відбудеться цього тижня, на якому, як очікується, центральний банк залишить ставки без змін і надасть більше вказівок щодо політики.

Ринки різко знизили очікування зниження ставки ФРС у вересні після того, як в п'ятницю вийшов приголомшливий звіт по зайнятості в несільськогосподарському секторі.

Цього тижня також будуть опубліковані дані по інфляції індексу споживчих цін в США перед рішенням ФРС по процентній ставці в середу.