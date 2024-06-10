Акції Волл-стріт закрилися з невеликим зниженням; дані по зайнятості сильні, але ставки все ще високі

Акції Волл-стріт у п'ятницю завершили торги трохи нижче після того, як дані по зайнятості в США виявилися сильнішими, ніж очікувалося, але викликали побоювання, що Федеральна резервна система може чекати зі зниженням процентних ставок довше, ніж багато інвесторів сподівалися.

Згідно зі звітом Міністерства праці, в травні в США було створено близько 272 000 робочих місць, що набагато більше, ніж прогнозували аналітики (185 000). Рівень безробіття зріс до 4%.

Індекс S&P 500 впав одразу після публікації звіту, в той час як дохідність казначейських облігацій США зросла, оскільки трейдери знизили бети на зниження ставки у вересні. Індекс відновився і ненадовго досягнув нового внутрішньоденного рекорду, оскільки інвестори відзначили, що дані вказують на фундаментальне економічне здоров'я.

Індекс дещо знизився, причому найбільше постраждали акції комунальних підприємств, сировинних та комунікаційних компаній. Фінансові та технологічні сектори зростали швидше за інших.

За тиждень S&P 500 зріс на 1,32%, Nasdaq - на 2,38%, а Dow - на 0,29%.

«Це говорить про те, що в короткостроковій перспективі зниження точно не буде, а оскільки прибутковість облігацій знову зростає, це чинить великий тиск на ризиковану торгівлю, яка, ймовірно, має невеликі капітали», - сказав Сенді Віллере, портфельний менеджер Villere & Co в Новому Орлеані.

«Це просто функція процентних ставок, і, можливо, вони будуть трохи вищими протягом тривалого часу, і люди повинні переналаштуватись на такий тип середовища», - додав він.

Згідно з CME FedWatch Tool, трейдерам зараз здається, що ймовірність зниження ставки у вересні становить 56%. Інвестори будуть стежити за даними по інфляції в США наступного тижня і за дводенним засіданням ФРС, яке завершиться 12 червня.

«Ніхто не очікує, що ФРС знизить (ставки наступного тижня), але чи відкриє вона двері для зниження, як тільки настане вересень - це велике питання, яке хвилює всіх», - сказав Райан Детрік, головний ринковий стратег Carson Group, додавши, що він все ще бачить зниження ставок у вересні на порядку денному.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 87,18 пунктів, або 0,22%, до 38 798,99, S&P 500 втратив 5,97 пунктів, або 0,11%, до 5 346,99, а Nasdaq Composite втратив 39,99 пунктів, або 0,23%, до 17 133,13.

Котирування GameStop впали на 39% на волатильних торгах в той самий час, коли біржовий інфлюенсер «Roaring Kitty» розпочав свою першу за три роки пряму трансляцію. Ігровий ритейлер оголосив про потенційне розміщення акцій і падіння квартальних продажів.

Інші так звані «мемові» акції, в тому числі AMC Entertainment та Koss Corp, впали на 15,1% та 17,4% відповідно.

Акції Nvidia впали, продовжуючи збільшувати втрати попередньої сесії, а їхня оцінка знову опустилася нижче позначки в $3 трлн.

Акції Lyft виросли на 0,6% після прогнозу 15% річного зростання валових замовлень до 2027 року.

На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі акції переважали над зростаючими в співвідношенні 2,72 до 1. На Nasdaq 1 177 акцій зросли, а 3 064 впали, оскільки падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 2,6 до 1.

Індекс S&P 500 показав 17 нових 52-тижневих максимумів і 5 нових мінімумів, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 34 нових максимуми і 149 нових мінімумів.

Загальний обсяг торгів акціями на американських біржах склав близько 10,75 мільярдів акцій, порівняно з 12,7 мільярдами в середньому за останні 20 торгових днів.