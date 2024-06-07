Долар слабо дешевшає до основних валют перед публікацією даних щодо ринку праці США

Долар США слабко дешевшає до євро, фунта стерлінгів та єни на торгах у п'ятницю.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,04%, ширший WSJ Dollar Index - 0,06%.

Увагу трейдерів спрямовано на звіт про безробіття в США за травень, який буде оприлюднено о 15:30 кв. Консенсус-прогноз експертів, опитаних Trading Economics, передбачає зростання кількості робочих місць у Штатах на 185 тис. і збереження безробіття на рівні 3,9%.

Сигнали ослаблення ринку праці США дещо пожвавили надії трейдерів на те, що Федеральна резервна система опустить базову процентну ставку двічі цього року.

Дані галузевої організації ADP Employer, опубліковані в середу, показали мінімальне за 4 місяці зростання кількості робочих місць у приватному секторі США в травні. Днем раніше міністерство праці США повідомило про скорочення кількості відкритих вакансій у країні у квітні до мінімуму з лютого 2021 року.

Крім того, кількість заявок на допомогу з безробіття у Штатах минулого тижня збільшилася більше, ніж очікувалося, повідомило Мінпраці.

"Трейдери жадають слабких даних з ринку праці", і опубліковані раніше звіти показують, що така можливість є, зазначає інвестиційний аналітик брокерської компанії XM Ахіллеас Георголопулос.

"Ми не очікуємо, що Федрезерв опустить ставку наступного тижня, проте слабкий звіт із безробіття став би каталізатором для пом'якшення риторики голови ФРС Джерома Пауелла на майбутньому засіданні", - наводить слова експерта Market Watch.

Пара євро/долар за даними на 14:55 кв торгується на рівні $1,0897 порівняно з $1,0889 на закриття попередньої сесії.

Європейський центральний банк (ЄЦБ) очікувано знизив ключові процентні ставки на 25 базисних пунктів за підсумками засідання в четвер. Базова ставка за кредитами тепер становить 4,25%, ставка за депозитами - 3,75%, ставка за маржинальними кредитами - 4,5%.

Водночас європейський регулятор підвищив прогнози інфляції в єврозоні на поточний і наступний роки, а також дав зрозуміти, що не має наміру поспішати з подальшим пом'якшенням політики.

Курс фунта до долара в п'ятницю становить $1,2802 порівняно з $1,2791 напередодні.

Курс долара в парі з єною опустилася під час торгів до 155,54 єни порівняно з 156,61 єни напередодні.

Офшорний юань зміцнюється в парі з доларом на даних про зростання обсягів китайського експорту та імпорту в травні. Курс долара опустився до 7,2515 юаня проти 7,2595 юаня на закриття попередньої сесії.

