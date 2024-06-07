Аграрії цьогоріч отримали майже ₴51 мільярд банківських кредитів

Понад 7 тисяч українських агрогосподарств поточного року отримали майже 51 мільярд гривень банківських кредитів, з них 21 млрд - за програмою «Доступні кредити 5-7-9».

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства, передає Укрінформ.

"З початку року 7 630 агрогосподарств отримали майже 51 млрд гривень банківських кредитів на розвиток. З них за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» - 4 521 господарство профінансовано на 21,3 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії Київської області - 14 млрд грн виділено для 715 підприємств.

Аграрії Кіровоградщини отримали 3,1 млрд грн для 928 підприємств, Дніпропетровщини - 3,1 млрд грн для 563, Львівщини - 3 млрд грн - для 465, Тернопільщини - 2,9 млрд грн для 291, Вінниччини - 2,9 млрд грн - для 727, Полтавщини - 2,7 млрд грн для 429, Одещини - 2,6 млрд грн для 628.

За програмою «Доступні кредити 5-7-9» більше всього отримали підприємства Київської області - 2,6 млрд грн для 422 господарств.

Аграрії Кіровоградщини отримали 2 млрд грн для 603, Вінниччини - 2 млрд грн - для 456, Харківщини - 1,85 млрд грн виділено для 286, Одещини - 1,6 млрд грн для 405, Дніпропетровщини - 1,2 млрд грн для 283, Волинської облоасті - 1,2 млрд грн для 236.

Як повідомлялося, аграрії можуть отримати 25% компенсації вартості придбаної сільгосптехніки вже 86 українських виробників; до оновленого переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, включено продукцію ще 24 українських виробників.