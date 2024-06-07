Німецькі фірми продовжують інвестиції в Україну - опитування

Багато фірм із Німеччини, що працюють на українському ринку, планують нові інвестиції, попри війну. Водночас 8 відсотків німецьких компаній планують згорнути інвестиції в Україну, повідомило в п'ятницю, 7 червня, агентство Reuters із посиланням на опитування, проведене Німецько-українською зовнішньоторговельною палатою (AHK Ukraine) за участю консалтингової компанії KPMG.

З опитаних 142 підприємств близько 42 відсотків очікують поліпшення економічної ситуації в Україні протягом найближчого року. Тим часом 48 відсотків вважають, що ситуація в Україні не зміниться, а решта 10 відсотків побоюються, що вона погіршиться.

В оцінці ділового клімату в Україні думки компаній розділились: 24 відсотки назвали його хорошим, стільки ж - поганим, більше половини (52 відсотки) - "ані хорошим, ані поганим".

Переваги українського ринку

Кожна друга опитана німецька компанія розцінює доступ до українського ринку як шанс для її бізнесу.

"Україна - одна з найбільших країн у Європі, там є кваліфіковані кадри. Насамперед освіта у сфері природничих і технічних наук завжди була хорошою. До того ж, тут родючий ґрунт, і з точки зору логістики положення країни вигідне для Європи", - пояснив голова AHK Ukraine Райнер Перау (Reiner Perau).

Експерт компанії KPMG Микола Кіскальт (Nikolai Kiskalt) наголосив, що німецькі компанії можуть зробити значний внесок у зміцнення української економіки. "Як велика промислова країна, Україна означає для німецьких підприємств величезний потенціал, особливо в галузі виробництва, енергетики, фармакології, IT та аутсорсингу", - зауважив він.

Війна як ризик для бізнесу

З точки зору довгострокових інвестицій найсерйознішим викликом більшість опитаних (53 відсотки) вважають війну Росії проти України. 38 відсотків компаній вказали, що побоюються за безпеку своїх прцівників. Для 31 відсотка корупція посідає третє місце в списку перешкод для ведення бізнесу в Україні.

Багато компаній вказали також на труднощі з пошуком працівників під час війни. До того ж, вони прогнозують, що новий закон про мобілізацію погіршить ситуацію. "Чим більше людей мобілізують, тим менше людей будуть доступні для відновлення країни", - зазначив Перау.