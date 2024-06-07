НБУ послабив довідковий курс гривні до 40,2478 грн/$1

Більшість азіатських акцій мало змінилися в п'ятницю, зосередившись на майбутніх даних по зайнятості в несільськогосподарському секторі США, які, як очікується, дадуть більше підказок про те, коли Федеральний резерв може почати знижувати процентні ставки.