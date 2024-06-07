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НБУ послабив довідковий курс гривні до 40,2478 грн/$1
12:46 07.06.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 7 червня 2024 року.
|Показник
|06.06.2024
|07.06.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|40.161
|40.2478
|0.216
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 7 червня - 40,1537 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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