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Ціни на золото зростають до $2400, оскільки бети на зниження ставок зростають напередодні даних по заробітній платі
08:41 07.06.2024 |
Ціни на золото виросли на азіатських торгах в п'ятницю, наблизившись до ключових максимумів, оскільки бети на зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США зросли напередодні публікації ключових даних по зайнятості в несільськогосподарському секторі, які вийдуть сьогодні.
Жовтий метал налаштований на тижневе зростання, оскільки низка тижневих економічних показників США підштовхнула очікування того, що ФРС почне знижувати ставки у вересні. Це призвело до зниження курсу долара до двомісячних мінімумів.
Зниження процентних ставок Банком Канади та Європейським центральним банком також посилило оптимізм щодо м'якшої монетарної політики, що позитивно впливає на ринки металів.
Спотове золото о 06:59 EET подорожчало на 0,5% до 2386,55 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в серпні, зросли на 0,6% до 2405,40 доларів за унцію.
Спот-золото цього тижня мало додати близько 2,6%, оскільки слабкі показники економіки США, особливо на ринку праці, підживлювали очікування зниження процентних ставок.
Дані вийшли за кілька днів до публікації ключових даних по зайнятості в несільськогосподарському секторі, які мають бути опубліковані пізніше в п'ятницю і дадуть більш чітке уявлення про стан ринку праці та відсоткові ставки.
Дані по зайнятості також виходять напередодні засідання ФРС наступного тижня, на якому, як очікується, центральний банк залишить ставки без змін. Але за будь-якими сигналами щодо монетарної політики будуть уважно стежити, особливо після того, як економічні дані в США погіршилися.
Інші дорогоцінні метали виросли в п'ятницю, але були налаштовані на змішану тижневу динаміку. Ф'ючерси на платину зросли на 0,3% до 1014,40 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,8% до 31,622 доларів за унцію.
Цього тижня платина знизилась на 2,6%, в той час як срібло зросло майже на 4%.
Серед промислових металів ціни на мідь в п'ятницю були стриманими і продовжували падіння з рекордних максимумів за останні два тижні. Але позитивні дані по імпорту з Китаю створили деякі позитивні тенденції для червоного металу.
Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,3% до $10 116,50 за тонну, а місячні ф'ючерси на мідь подешевшали на 0,4% до $4,6532 за фунт.
Дані з Китаю показали в п'ятницю, що в той час як загальний імпорт в Китай виріс набагато менше, ніж очікувалося в травні, імпорт міді виріс на 2,6% в річному обчисленні.
Експорт Китаю виріс більше, ніж очікувалося, що відображає сильне промислове виробництво і попит за кордоном.
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