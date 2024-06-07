Азійські акції тупцюють на місці з наближенням зарплат в несільськогосподарському секторі; очікується рішення РБІ

Більшість азіатських акцій мало змінилися в п'ятницю, зосередившись на майбутніх даних по зайнятості в несільськогосподарському секторі США, які, як очікується, дадуть більше підказок про те, коли Федеральний резерв може почати знижувати процентні ставки.

У центрі уваги також було рішення Резервного банку Індії щодо процентних ставок після того, як цього тижня місцеві акції зазнали різких коливань після несподіваного результату на загальних виборах у 2024 році.

Регіональні фондові індекси протягом ночі реагували на сигнали з Уолл-стріт посередньо, оскільки інвестори зачаїлися перед даними по заробітній платі, які, як очікується, нададуть остаточні сигнали щодо ринку праці та процентних ставок.

Ф'ючерси на американські фондові індекси на азіатській сесії тупцюють на місці.

Тим не менш, апетит до ризикових активів дещо підвищився завдяки зниженню процентних ставок Банком Канади і Європейським центральним банком, що посилило оптимізм щодо більш м'яких монетарних умов цього року.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились помірно позитивно, оскільки індекс відновився після дводенного падіння.

Очікується, що Резервний банк Індії залишить ставку репо незмінною в п'ятницю, і мало хто планує змінювати політику, враховуючи, що інфляція в країні залишається високою. Але також очікується, що РБІ підтвердить сильні перспективи індійської економіки.

Nifty та BSE Sensex 30 все ще були налаштовані на тижневі втрати, впавши з рекордних максимумів на початку цього тижня після того, як альянс на чолі з BJP здобув значно меншу більшість на виборах 2024 року, що означає складний третій термін для прем'єр-міністра Нарендри Моді.

Японські індекси Nikkei 225 і TOPIX впали приблизно на 0,2% кожен, що було викликано зростанням бетів на те, що Банк Японії посилить монетарну політику наступного тижня, зменшивши обсяги купівлі облігацій.

Цього тижня голова Банку Кауо Уеда підтвердив плани щодо такого кроку, в той час як ознаки відновлення японської інфляції та підвищення заробітних плат також посилили очікування більш жорсткої політики.

Але інші дані, опубліковані в п'ятницю, показали, що витрати японських домогосподарств у квітні впали більше, ніж очікувалося, що викликало сумніви щодо того, наскільки Банк Японії має простір для посилення політики.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали на 0,8% та 0,3%, відповідно, після оприлюднення змішаних торгових даних з країни.

Втрати в акціях материкової частини країни потягли за собою падіння гонконгського Hang Seng на 0,7%.

Експорт Китаю в травні виріс набагато більше, ніж очікувалося, завдяки сильному промисловому виробництву і поліпшенню попиту за кордоном.

Але імпорт зростав повільніше, ніж очікувалося, оскільки місцевий попит залишався слабким на тлі слабких споживчих витрат.

Китайські акції протягом останніх тижнів залишалися в основному обмеженими діапазоном, оскільки оптимізм щодо економічного відновлення в країні зменшився, в очікуванні нових стимулюючих заходів з боку Пекіна.

Австралійський індекс ASX 200 виріс на 0,3%, а південнокорейський KOSPI додав 0,7% в ході наздоганяючої торгівлі після вихідного в четвер.