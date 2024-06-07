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Долар коливається біля 8-тижневого мінімуму на тлі наближення даних по заробітній платі
07:53 07.06.2024 |
У п'ятницю курс долара наблизився до восьмитижневого мінімуму напередодні важливого звіту по зайнятості в США, який повинен дати підказки щодо термінів зниження процентних ставок Федеральною резервною системою.
Євро утримав нічний прибуток після того, як Європейський центральний банк знизив ставки, але дав мало натяків на майбутнє пом'якшення, оскільки тривка інфляція затьмарює перспективи.
Індекс долара США, який відслідковує курс валюти по відношенню до євро та п'яти інших основних конкурентів, мало змінився і склав 104,13 на початку азіатського дня, недалеко від мінімуму цього тижня на рівні 103,99, вперше опустившись нижче 104 з 9 квітня.
За тиждень індекс знизився на 0,5% після низки слабких макроекономічних даних, які поставили на порядок денний зниження ставки ФРС на два чверті пункту в цьому році.
Трейдери сьогодні очікують більш слабкого звіту по зайнятості в несільськогосподарському секторі, з можливістю того, що зростання робочих місць виявиться нижче середнього прогнозу економістів на рівні 185 000.
Очікується, що Федеральний комітет з операцій на відкритому ринку не внесе жодних змін на своєму засіданні наступного тижня, але ринки наразі передбачають зниження ставок на 50 базисних пунктів до кінця грудня, причому перше зменшення, найімовірніше, відбудеться у вересні.
«Ми очікуємо, що загальний сигнал від звіту по зайнятості в несільськогосподарському секторі буде сильним, хоча і слабким», - написав Джозеф Капурсо, керівник відділу міжнародної економіки Commonwealth Bank of Australia, в клієнтській замітці.
«Ми б не охарактеризували ринок праці США як слабкий - сильний, а не розпечений, було б точніше», - додав він. «Отже, ринкове ціноутворення на перше зниження ставки FOMC у вересні може бути витіснене, що підтримає помірне зростання долара США».
Курс євро залишився незмінним на рівні $1,0889, після зростання на 0,2% на попередній сесії, коли ЄЦБ знизив ставки на чверть пункту, щоб розпочати цикл пом'якшення монетарної політики. Водночас, співробітники ЄЦБ також підвищили свої прогнози щодо інфляції, яка, як очікується, залишиться до кінця наступного року вищою за цільовий показник центрального банку в 2%.
Тим часом, курс фунта стерлінгів майже не змінився і склав $1,2792, що недалеко від тижневого максимуму в $1,2828, найвищого рівня з середини березня.
Долар трохи зміцнився до 155,85 ієни, але залишився на шляху до втрати майже 1% за тиждень.
Банк Японії також приймає рішення щодо політики наступного тижня, і на ринку формується консенсус щодо неминучого скорочення щомісячної купівлі державних облігацій монетарним органом.
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