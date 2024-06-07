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S&P 500, Nasdaq трохи знизилися перед даними по заробітній платі в США
07:40 07.06.2024 |
Індекси S&P 500 і Nasdaq завершили торги в четвер трохи нижче напередодні публікації ключового звіту по ринку праці, відступивши від рекордних максимумів, досягнутих на попередній сесії. Dow був трохи вище.
Базові індекси S&P 500 і Nasdaq зросли на початку дня і досягли нових внутрішньоденних рекордних максимумів, але потім вони відступили, оскільки акції технологічних компаній впали.
Комунальні послуги та промисловість були двома іншими секторами, які потягли S&P 500 вниз. Серед лідерів були споживчі товари та енергетика.
Nvidia впала на 1,1% і знову стала третьою найдорожчою компанією в світі наступного дня після того, як випередила Apple і посіла друге місце.
У п'ятницю інвестори будуть стежити за важливим звітом по зайнятості в несільськогосподарському секторі США. Щотижневий звіт про кількість заявок на допомогу з безробіття став останніми даними, які вказують на послаблення на ринку праці, що може дозволити Федеральній резервній системі США почати знижувати відсоткові ставки. Європейський центральний банк вперше з 2019 року знизив процентну ставку.
«Це невелика пауза перед не-фермою», - сказав Білл Стразулло, головний ринковий стратег Bell Curve Trading в Бостоні. "У цьому немає нічого незвичайного. У нас був великий день вчора, і сьогодні люди намагаються зайняти свої позиції там, де вони хочуть бути, до того, як з'явиться зарплатна відомість", - сказав він.
Промисловий індекс Dow Jones виріс на 78,84 пункту, або на 0,20%, до 38 886,17, S&P 500 втратив 1,07 пункту, або 0,02%, до 5 352,96, а Nasdaq Composite втратив 14,78 пункту, або 0,09%, до 17 173,12.
Прибуток Nvidia та інших гравців, пов'язаних зі штучним інтелектом, значною мірою спричинив ралі на Уолл-стріт цього року: на частку чипмейкера припадає приблизно третина річного приросту S&P 500, що становить понад 12%.
Трейдери вбачають 68% ймовірність зниження ставки у вересні, згідно з CME's FedWatch Tool, і заклали в ціну близько двох знижень ставки цього року, згідно з даними LSEG. Прогнозисти, опитані Reuters, також очікують двох знижень.
"Ми перебуваємо в інформаційному вакуумі між сьогоднішнім і завтрашнім днем, - сказав Томас Хейз, голова Great Hill Capital в Нью-Йорку. «Але за великим рахунком ми вступили в глобальну, скоординовану політику пом'якшення центральних банків на Заході, за винятком Японії, яка буде посилювати політику», - додав він.
Акції GameStop зросли на 47% після того, як інтернет-інфлюенсер, відомий як «Ревучий котик», опублікував на YouTube повідомлення про те, що він проведе пряму трансляцію в п'ятницю.
Акції Lululemon Athletica зросли на 4,8% після того, як в середу компанія перевершила очікування щодо прибутку і доходів за перший квартал.
Акції NIO, що котируються на американській біржі, впали на 6,8% після того, як китайський виробник електромобілів повідомив про квартальний чистий збиток.
Акції Five Below впали на 10,6% після того, як оператор дисконтних магазинів знизив свій річний прогноз чистого доходу.
На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що зростають, переважали над тими, що падають, в співвідношенні 1,05 до 1. На Nasdaq 1 729 акцій зросли, а 2 445 впали, оскільки акції, що падають, переважали акції, що зростають, у співвідношенні 1,41 до 1.
Індекс S&P 500 показав 25 нових 52-тижневих максимумів і 5 нових мінімумів, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 57 нових максимумів і 110 нових мінімумів.
Загальний обсяг торгів акціями на американських біржах склав близько 10,4 мільярдів акцій, порівняно з 12,7 мільярдами в середньому за останні 20 торгових днів.
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