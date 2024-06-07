Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

S&P 500, Nasdaq трохи знизилися перед даними по заробітній платі в США

07:40 07.06.2024 |

Фінанси

 

Індекси S&P 500 і Nasdaq завершили торги в четвер трохи нижче напередодні публікації ключового звіту по ринку праці, відступивши від рекордних максимумів, досягнутих на попередній сесії. Dow був трохи вище.

Базові індекси S&P 500 і Nasdaq зросли на початку дня і досягли нових внутрішньоденних рекордних максимумів, але потім вони відступили, оскільки акції технологічних компаній впали.

Комунальні послуги та промисловість були двома іншими секторами, які потягли S&P 500 вниз. Серед лідерів були споживчі товари та енергетика.

Nvidia впала на 1,1% і знову стала третьою найдорожчою компанією в світі наступного дня після того, як випередила Apple і посіла друге місце.

У п'ятницю інвестори будуть стежити за важливим звітом по зайнятості в несільськогосподарському секторі США. Щотижневий звіт про кількість заявок на допомогу з безробіття став останніми даними, які вказують на послаблення на ринку праці, що може дозволити Федеральній резервній системі США почати знижувати відсоткові ставки. Європейський центральний банк вперше з 2019 року знизив процентну ставку.

«Це невелика пауза перед не-фермою», - сказав Білл Стразулло, головний ринковий стратег Bell Curve Trading в Бостоні. "У цьому немає нічого незвичайного. У нас був великий день вчора, і сьогодні люди намагаються зайняти свої позиції там, де вони хочуть бути, до того, як з'явиться зарплатна відомість", - сказав він.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 78,84 пункту, або на 0,20%, до 38 886,17, S&P 500 втратив 1,07 пункту, або 0,02%, до 5 352,96, а Nasdaq Composite втратив 14,78 пункту, або 0,09%, до 17 173,12.

Прибуток Nvidia та інших гравців, пов'язаних зі штучним інтелектом, значною мірою спричинив ралі на Уолл-стріт цього року: на частку чипмейкера припадає приблизно третина річного приросту S&P 500, що становить понад 12%.

Трейдери вбачають 68% ймовірність зниження ставки у вересні, згідно з CME's FedWatch Tool, і заклали в ціну близько двох знижень ставки цього року, згідно з даними LSEG. Прогнозисти, опитані Reuters, також очікують двох знижень.

"Ми перебуваємо в інформаційному вакуумі між сьогоднішнім і завтрашнім днем, - сказав Томас Хейз, голова Great Hill Capital в Нью-Йорку. «Але за великим рахунком ми вступили в глобальну, скоординовану політику пом'якшення центральних банків на Заході, за винятком Японії, яка буде посилювати політику», - додав він.

Акції GameStop зросли на 47% після того, як інтернет-інфлюенсер, відомий як «Ревучий котик», опублікував на YouTube повідомлення про те, що він проведе пряму трансляцію в п'ятницю.

Акції Lululemon Athletica зросли на 4,8% після того, як в середу компанія перевершила очікування щодо прибутку і доходів за перший квартал.

Акції NIO, що котируються на американській біржі, впали на 6,8% після того, як китайський виробник електромобілів повідомив про квартальний чистий збиток.

Акції Five Below впали на 10,6% після того, як оператор дисконтних магазинів знизив свій річний прогноз чистого доходу.

На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що зростають, переважали над тими, що падають, в співвідношенні 1,05 до 1. На Nasdaq 1 729 акцій зросли, а 2 445 впали, оскільки акції, що падають, переважали акції, що зростають, у співвідношенні 1,41 до 1.

Індекс S&P 500 показав 25 нових 52-тижневих максимумів і 5 нових мінімумів, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 57 нових максимумів і 110 нових мінімумів.

Загальний обсяг торгів акціями на американських біржах склав близько 10,4 мільярдів акцій, порівняно з 12,7 мільярдами в середньому за останні 20 торгових днів.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,1537
  0,0283
 0,07
EUR
 1
 43,6270
  0,0187
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 09:56
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,9986  0,01 0,04 40,6695  0,01 0,02
EUR 43,5919  0,18 0,40 44,3895  0,12 0,28

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,1700  0,06 0,15 40,1850  0,06 0,15
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес