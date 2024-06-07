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56% українців не відкладають кошти на «чорний день» - опитування
Більше половини українців не відкладають гроші на "чорний день".
Про це йдеться в опитуванні Rakuten Viber.
Як зазначається в пресрелізі компанії, результати опитування показали, що 56% українців не відкладають кошти під час війни, з них 16% втратили можливість відкладати, 21% не мали заощаджень й до війни, а 19% не мають можливості заощаджувати і витрачають заощаджене.
Водночас, 12% опитаних заощаджують з кожної заробітної плати, майже третині респондентів (32%) - вдається робити грошові заощадження періодично.
На запитання "Якщо вдається відкладати, де зберігаєте заощадження?" відповіді розподілилися таким чином:
* Готівка вдома - 53%;
* Рахунок у банку - 10%;
* Депозит під відсоток у банку - 5%;
* Криптовалюта - 2%;
* Облігації чи інші цінні папери - 1%;
* Цінні метали - 1%;
* Тримаю в нерухомості - 1%;
* Всього потроху - 14%;
* Інше - 13%.
Згідно з повідомленням пресслужби, в опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь понад 30 тисяч користувачів.
Методика дослідження - анонімне онлайн-опитування, n>30 000. Ключова вікова група - 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.
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