56% українців не відкладають кошти на «чорний день» - опитування

Більше половини українців не відкладають гроші на "чорний день".

Про це йдеться в опитуванні Rakuten Viber.

Як зазначається в пресрелізі компанії, результати опитування показали, що 56% українців не відкладають кошти під час війни, з них 16% втратили можливість відкладати, 21% не мали заощаджень й до війни, а 19% не мають можливості заощаджувати і витрачають заощаджене.

Водночас, 12% опитаних заощаджують з кожної заробітної плати, майже третині респондентів (32%) - вдається робити грошові заощадження періодично.

На запитання "Якщо вдається відкладати, де зберігаєте заощадження?" відповіді розподілилися таким чином:

* Готівка вдома - 53%;

* Рахунок у банку - 10%;

* Депозит під відсоток у банку - 5%;

* Криптовалюта - 2%;

* Облігації чи інші цінні папери - 1%;

* Цінні метали - 1%;

* Тримаю в нерухомості - 1%;

* Всього потроху - 14%;

* Інше - 13%.

Згідно з повідомленням пресслужби, в опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь понад 30 тисяч користувачів.

Методика дослідження - анонімне онлайн-опитування, n>30 000. Ключова вікова група - 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.