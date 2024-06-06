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Visa і Mastercard відновили співпрацю з Binance
17:17 06.06.2024 |
Компанії Visa і Mastercard відновили співпрацю з криптобіржею Binance. Клієнти вже можуть скористатися картами цих постачальників послуг для купівлі цифрових активів.
Також у публікації зазначено, що послуги та продукти Binance тепер знову доступні в рамках системи єдиної зони платежів у євро (SEPA). Нагадаємо, платформа втратила шлюз у євро після того, як банківський партнер біржі Paysafe Payment Solutions вийшов з угоди з нею.
У коментарі для CoinDesk представник біржі зазначив, що користувачі можуть поповнити рахунок і купити криптоактиви за допомогою карток Visa і Mastercard. Послуга виведення з'явиться найближчим часом, додав він:
«Після ретельного аналізу суворих заходів контролю і впроваджених нами процесів Mastercard ухвалила рішення дозволити покупки, пов'язані з Binance, у своїй мережі».
Також представник компанії зазначив, що Visa відновила підтримку банківських карт, випущених спільно з платформою.
Нагадаємо, обидва постачальники платіжних послуг дистанціювалися від Binance на тлі розслідування Мін'юсту і Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США.
Visa призупинила випуск банківських карт у липні 2023 року, а Mastercard згорнула спільні програми з біржею в низці регіонів. Нагадаємо, в Україні Binance Card також не функціонує.
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