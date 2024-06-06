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Долар США несуттєво зміцнюється до основних валют, ринок очікує рішень ЄЦБ
16:11 06.06.2024 |
Долар США несуттєво зміцнюється до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у четвер, ринок очікує підсумків засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ).
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,07%, ширший WSJ Dollar Index - 0,04%.
Трейдери очікують, що ЄЦБ опустить ключові процентні ставки вперше з 2019 року. Консенсус-прогноз аналітиків, опитаних Trading Economics, передбачає зниження базової ставки за кредитами до 4,25% з 4,5%, ставки за депозитами - до 3,75% з 4%.
Підсумки засідання європейського регулятора буде підбито о 15:15 EET.
Експерти також уважно оцінюватимуть заяви голови ЄЦБ Крістін Лагард, яка проведе традиційну пресконференцію за підсумками засідання.
Євро подешевшає відносно долара, якщо ЄЦБ опустить ставки і дасть зрозуміти, що може знову знизити їх у липні, зазначає валютний аналітик MUFG Лі Хардман, слова якого наводить The Wall Street Journal.
Експерт, однак, вважає більш імовірним, що євро зміцниться після засідання ЄЦБ, оскільки очікує від регулятора обережних заяв щодо подальшої політики.
Пара євро/долар за даними на 14:50 EET торгується на рівні $1,0868 порівняно з $1,0871 на закриття попередньої сесії.
Курс фунта до долара становить $1,2771 порівняно з $1,2787 за підсумками торгів у середу.
Увагу трейдерів також спрямовано на звіт про безробіття в США за травень, який буде оприлюднено в п'ятницю. Консенсус-прогноз експертів, опитаних Trading Economics, передбачає зростання кількості робочих місць у Штатах на 185 тис. і збереження безробіття на рівні 3,9%.
Сигнали ослаблення ринку праці США дещо пожвавили надії трейдерів на те, що Федеральна резервна система опустить базову процентну ставку двічі цього року.
Дані галузевої організації ADP Employer, опубліковані в середу, показали мінімальне за 4 місяці зростання кількості робочих місць у приватному секторі США в травні. Днем раніше міністерство праці США повідомило про скорочення кількості відкритих вакансій у країні у квітні до мінімуму з лютого 2021 року.
Курс долара в парі з єною становить під час торгів 156,23 єни проти 156,12 єни напередодні.
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