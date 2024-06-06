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Україна за місяць без фінансової допомоги втратила понад $3 млрд резервів
13:58 06.06.2024 |
Міжнародні резерви України у травні 2024 року зменшились на 7,9% - до $39,0 млрд, йдеться на сайті НБУ. Таке різке скорочення пояснюється тим, що минулого місяця практично не було міжнародної фінансової допомоги.
За весь травень на валютні рахунки в Національному банку надійшло всього $20 млн від Світового банку і ще $123,1 млн від розміщення валютних облігацій, тоді як за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті довелося виплатити $412,3 млн. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду ще $240,8 млн.
Чистий продаж валюти Нацбанком на внутрішньому ринку у травні виріс до $3,08 млрд (на 36% більше, ніж у квітні).
У червні Україна має отримати нові транші фінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду та Євросоюзу, тому таке різке скорочення резервів тимчасове.
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