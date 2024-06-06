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НБУ послабив довідковий курс гривні до 40,161 грн/$1
12:35 06.06.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 6 червня 2024 року.
|Показник
|05.06.2024
|06.06.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|40.1331
|40.161
|0.07
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 6 червня - 40,1254 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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