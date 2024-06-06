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АНАЛІТИКА

Ціни на золото зростають на сподіваннях на зниження ставок, мідь відновлюється

08:32 06.06.2024 |

Фінанси

 

Ціни на золото зросли на торгах в Азії в четвер, продовживши зростання цього тижня, оскільки слабкі економічні дані підживлювали очікування зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США, що призвело до падіння курсу долара.

Цього тижня жовтий метал продовжував зростати, оскільки трейдери впевнено робили ставки на те, що ФРС почне знижувати ставки у вересні. Зниження ставки Банком Канади та очікування зниження Європейським центральним банком також посилили оптимізм щодо пом'якшення монетарних умов у всьому світі.

Це призвело до зростання жовтого металу навіть на тлі покращення апетиту до ризику.

Спотове золото о 07:07 EET подорожчало на 0,6% до 2370,40 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в серпні, впали на 0,6% до 2389,70 доларів за унцію.

Спотове золото зараз торгується менш ніж на 100 доларів нижче рекордного максимуму, досягнутого в травні. Але фактори, що стояли за його зростанням цього разу, були іншими.

У травні ціни на злитки зросли до рекордних максимумів одразу після катастрофи гелікоптера в Ірані, в якій загинув президент Ебрагім Раїсі, що посилило занепокоєння щодо погіршення геополітичної ситуації в країні.

Але золото швидко впало з цих рівнів після того, як умови не погіршилися, як очікувалося.

Цього разу, однак, зростання золота було підтримане очікуваннями зниження процентних ставок, особливо в США, що створює кращі умови для інвестування в жовтий метал.

Ринки збільшили бети на зниження ставки ФРС у вересні після низки слабких економічних показників США цього тижня.

У п'ятницю вийдуть дані по зайнятості в несільськогосподарському секторі, які, як очікується, також вплинуть на очікування щодо зниження ставки. Наступного тижня відбудеться засідання ФРС, на якому очікується збереження ставок на незмінному рівні.

Інші дорогоцінні метали також зросли. Ф'ючерси на платину зросли на 0,6% до $1 008,55 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 1,6% до $30,552 за унцію.

Серед промислових металів, ціни на мідь відскочили від місячного мінімуму, отримавши деяку підтримку від більш слабкого долара.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 1,5% до $10 074,50 за тонну, а місячні ф'ючерси на мідь зросли на 0,5% до $4 6490 за фунт.

Але настрої щодо червоного металу залишалися слабкими, особливо на тлі того, що оптимізм щодо відновлення економіки в Китаї, який є найбільшим імпортером міді, в останні тижні знизився.

У п'ятницю будуть опубліковані ключові торгові дані з Китаю, які, ймовірно, дадуть нові підказки.

За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

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