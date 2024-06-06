Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Азійські акції ростуть завдяки бетам на зниження ставок, технології слідують за ралі Nvidia

07:46 06.06.2024 |

Фінанси

 

Більшість азіатських акцій виросли в четвер на тлі зростання оптимізму щодо зниження процентних ставок по всьому світу, в той час як регіональні акції технологічних компаній злетіли вгору слідом за нічним зростанням акцій компанії Nvidia, лідера в галузі штучного інтелекту.

Регіональні ринки отримали позитивні сигнали від Уолл-стріт, де індекси S&P 500 і NASDAQ Composite закрилися на рекордно високих рівнях. Зростанню частково сприяли слабкі дані з ринку праці, які посилили сподівання на те, що Федеральний резерв США знизить процентні ставки до вересня.

Зниження ставки Банком Канади в середу та очікування зниження Європейським центральним банком у четвер також посилили оптимізм щодо зниження кредитних ставок по всьому світу.

Ф'ючерси на американські фондові індекси дещо зросли на торгах в Азії, зосередившись на даних з ринку праці.

Технологічні індекси показали найкращі результати на азіатських торгах у четвер. Гонконгський індекс Hang Seng додав 1%, а японський індекс Nikkei 225 виріс на 1,3%.

Акції, пов'язані з виробництвом мікросхем, виросли після того, як в середу на тлі постійного ажіотажу навколо ШІ компанія NVIDIA Corporation виросла до оцінки в 3 трильйони доларів. Настрої щодо виробників мікросхем також були підтримані повідомленнями про позитивні коментарі від ASML Holding NV, найбільшого в світі виробника напівпровідникового обладнання.

Ринки роблять ставку на те, що збільшення попиту на ШІ сприятиме зростанню світового попиту на напівпровідники.

TSMC - найбільший контрактний виробник мікросхем у світі і провідний постачальник Nvidia - піднявся на 5% до рекордного рівня в торгівлі на Тайвані.

Японський виробник обладнання для тестування напівпровідників Advantest Corp., який також є постачальником Nvidia, зріс на 5,2%. Акції Semiconductor Manufacturing International Corp - найбільшого виробника мікросхем в Китаї - зросли на 3,7% в Гонконзі.


Більш широкі азіатські ринки також зросли. Австралійський ASX 200 виріс на 0,8%, навіть незважаючи на те, що торгові дані показали, що ключові експортні товари країни ослабли в квітні, а імпорт впав через слабкий попит.

Японський індекс TOPIX додав 0,8%.

Китайські акції відстали, оскільки ралі, що тривало з лютого по травень, вичерпало себе. Шанхайський шеньчженьський CSI 300 виріс на 0,2%, тоді як Shanghai Composite впав на 0,1%.


Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились у четвер з незначним від'ємним значенням після того, як цього тижня індекс та BSE Sensex 30 зазнали різких коливань.

Обидва індекси зросли більш ніж на 3% в середу, відновившись після різкого розпродажу на попередній сесії після того, як результати загальних виборів 2024 року показали, що альянс на чолі з БДП виграв з набагато меншою більшістю голосів, ніж очікувалося, в той час як опозиційний альянс INDI набрав обертів.

Але аналітики зберегли позитивний настрій щодо економіки Індії. Очікується, що в п'ятницю відбудеться засідання Резервного банку, на якому буде надано більше сигналів щодо економіки.

За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,1254
  0,1684
 0,42
EUR
 1
 43,6083
  0,1588
 0,36

Курс обміну валют на сьогодні, 09:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,9625  0,13 0,31 40,6563  0,15 0,38
EUR 43,5544  0,11 0,25 44,4294  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,1100  0,16 0,40 40,1250  0,17 0,43
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес