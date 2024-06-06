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Азійські акції ростуть завдяки бетам на зниження ставок, технології слідують за ралі Nvidia
07:46 06.06.2024 |
Більшість азіатських акцій виросли в четвер на тлі зростання оптимізму щодо зниження процентних ставок по всьому світу, в той час як регіональні акції технологічних компаній злетіли вгору слідом за нічним зростанням акцій компанії Nvidia, лідера в галузі штучного інтелекту.
Регіональні ринки отримали позитивні сигнали від Уолл-стріт, де індекси S&P 500 і NASDAQ Composite закрилися на рекордно високих рівнях. Зростанню частково сприяли слабкі дані з ринку праці, які посилили сподівання на те, що Федеральний резерв США знизить процентні ставки до вересня.
Зниження ставки Банком Канади в середу та очікування зниження Європейським центральним банком у четвер також посилили оптимізм щодо зниження кредитних ставок по всьому світу.
Ф'ючерси на американські фондові індекси дещо зросли на торгах в Азії, зосередившись на даних з ринку праці.
Технологічні індекси показали найкращі результати на азіатських торгах у четвер. Гонконгський індекс Hang Seng додав 1%, а японський індекс Nikkei 225 виріс на 1,3%.
Акції, пов'язані з виробництвом мікросхем, виросли після того, як в середу на тлі постійного ажіотажу навколо ШІ компанія NVIDIA Corporation виросла до оцінки в 3 трильйони доларів. Настрої щодо виробників мікросхем також були підтримані повідомленнями про позитивні коментарі від ASML Holding NV, найбільшого в світі виробника напівпровідникового обладнання.
Ринки роблять ставку на те, що збільшення попиту на ШІ сприятиме зростанню світового попиту на напівпровідники.
TSMC - найбільший контрактний виробник мікросхем у світі і провідний постачальник Nvidia - піднявся на 5% до рекордного рівня в торгівлі на Тайвані.
Японський виробник обладнання для тестування напівпровідників Advantest Corp., який також є постачальником Nvidia, зріс на 5,2%. Акції Semiconductor Manufacturing International Corp - найбільшого виробника мікросхем в Китаї - зросли на 3,7% в Гонконзі.
Більш широкі азіатські ринки також зросли. Австралійський ASX 200 виріс на 0,8%, навіть незважаючи на те, що торгові дані показали, що ключові експортні товари країни ослабли в квітні, а імпорт впав через слабкий попит.
Японський індекс TOPIX додав 0,8%.
Китайські акції відстали, оскільки ралі, що тривало з лютого по травень, вичерпало себе. Шанхайський шеньчженьський CSI 300 виріс на 0,2%, тоді як Shanghai Composite впав на 0,1%.
Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились у четвер з незначним від'ємним значенням після того, як цього тижня індекс та BSE Sensex 30 зазнали різких коливань.
Обидва індекси зросли більш ніж на 3% в середу, відновившись після різкого розпродажу на попередній сесії після того, як результати загальних виборів 2024 року показали, що альянс на чолі з БДП виграв з набагато меншою більшістю голосів, ніж очікувалося, в той час як опозиційний альянс INDI набрав обертів.
Але аналітики зберегли позитивний настрій щодо економіки Індії. Очікується, що в п'ятницю відбудеться засідання Резервного банку, на якому буде надано більше сигналів щодо економіки.
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