Євро стабільний напередодні рішення ЄЦБ, долар падає

Євро трохи зміцнився в четвер напередодні політичного рішення Європейського центрального банку (ЄЦБ), де, як вважають трейдери, зниження ставок стане майже безсумнівним, в той час як долар ослаб на нових бетах на цикл пом'якшення Федеральної резервної системи США, який очікується в цьому році.

Канадський долар трохи підріс, відігравши частину втрат попередньої сесії, після того, як Банк Канади став першою країною G7, яка знизила свою ключову процентну ставку, як і очікувалося. Востаннє вона становила 1,3687 канадських доларів за долар.

Євро подорожчав на 0,07% до $1,0876, оскільки трейдери очікували на засідання ЄЦБ, яке відбудеться сьогодні, щоб отримати вказівки щодо перспектив процентної ставки банку.

Хоча політики заявляли про намір знизити вартість запозичень в цьому місяці, вони залишаються стриманими щодо того, як скоро можуть відбутися подальші скорочення.

«Обґрунтування Ради керуючих, швидше за все, буде зумовлене сильнішим, ніж очікувалося, відновленням (ділової) активності та зростанням впевненості в тому, що інфляція повернеться до цільового рівня», - сказав ринковий стратег Хенк Поттс з Barclays Private Bank Хенк Поттс.

«Після червневого засідання ми прогнозуємо, що можемо побачити зниження ставок на чверть пункту у вересні та грудні».

На більш широкому ринку долар США пасе задніх, частково через послаблення умов на ринку праці в США, що додало аргументів на користь зниження ставок ФРС цього року.

Ринки заклали в ціну майже 50 базисних пунктів зниження ставки ФРС цього року, перше з яких, як очікується, відбудеться у вересні.

Дані, опубліковані в середу, показали, що в травні, після нетривалого скорочення попереднього місяця, сектор послуг США повернувся в режим зростання, хоча деталі опитування вказують на те, що зайнятість залишається на території скорочення.

«Хоча нові замовлення свідчать про збереження попиту, окремі галузеві коментарі та тривале погіршення зайнятості свідчать про певну обережність серед постачальників послуг», - зазначають економісти Wells Fargo.

По відношенню до долара США, ківі торкнувся тримісячного максимуму в $0,6201, тоді як стерлінг виріс на 0,09% до $1,2800, а австралійський долар піднявся на 0,25% до $0,6664.

Індекс долара знизився на 0,14% до 104,10.

Єна відіграла частину втрат попередньої сесії і зросла на 0,4% до 155,50 за долар.

Японська валюта пережила коротке ралі на початку тижня після турбулентності на ринках, що розвиваються, через політичні занепокоєння, що змусило інвесторів скорочувати позиції в ієнофінансованих операціях «керрі-трейд».

В операціях carry trade інвестор позичає у валюті країни з низькими процентними ставками і вкладає отримані кошти у більш дохідну валюту.

Переконлива перемога правлячої партії Мексики на виборах викликала занепокоєння щодо спірної конституційної реформи, що призвело до стиснення довгих позицій по песо/коротких позицій по єні, яка була фаворитом серед керрі-трейдерів.

Востаннє курс песо до єни майже не змінився, після зростання на 2,6% на попередній сесії. На початку тижня він впав приблизно на 6% по відношенню до японської валюти після результатів виборів в Мексиці.

Зростанню єни сприяли очікування того, що Банк Японії (БЯ) скоротить масштабну купівлю облігацій вже цього місяця, оскільки він працює над нормалізацією грошово-кредитної політики.

Наступного тижня Банк Японії проведе дводенне засідання з питань монетарної політики.

«Більший вплив мали заголовки про те, що Банк Японії може скоротити викуп облігацій на червневому засіданні Банку Японії», - сказав Кріс Вестон, керівник аналітичного відділу Pepperstone.

Голова Банку Японії Кадзуо Уеда не виключив скорочення обсягів купівлі облігацій в найближчій перспективі, оскільки цього тижня він заявив, що основна позиція Банку Японії полягає в тому, щоб дозволити ринковим силам встановлювати довгострокові відсоткові ставки.

«Це була майже гра на імпульсі з боку японського центрального банку - тобто, додавання до єни позитивного потоку новин, коли валюти фінансування - єна та швейцарський франк - вже були покриті та викуплені, і в результаті ралі єни отримало додатки поштовх», - сказав Вестон.