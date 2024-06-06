Фінансові новини
- |
- 06.06.24
- |
- 10:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Євро стабільний напередодні рішення ЄЦБ, долар падає
07:34 06.06.2024 |
Євро трохи зміцнився в четвер напередодні політичного рішення Європейського центрального банку (ЄЦБ), де, як вважають трейдери, зниження ставок стане майже безсумнівним, в той час як долар ослаб на нових бетах на цикл пом'якшення Федеральної резервної системи США, який очікується в цьому році.
Канадський долар трохи підріс, відігравши частину втрат попередньої сесії, після того, як Банк Канади став першою країною G7, яка знизила свою ключову процентну ставку, як і очікувалося. Востаннє вона становила 1,3687 канадських доларів за долар.
Євро подорожчав на 0,07% до $1,0876, оскільки трейдери очікували на засідання ЄЦБ, яке відбудеться сьогодні, щоб отримати вказівки щодо перспектив процентної ставки банку.
Хоча політики заявляли про намір знизити вартість запозичень в цьому місяці, вони залишаються стриманими щодо того, як скоро можуть відбутися подальші скорочення.
«Обґрунтування Ради керуючих, швидше за все, буде зумовлене сильнішим, ніж очікувалося, відновленням (ділової) активності та зростанням впевненості в тому, що інфляція повернеться до цільового рівня», - сказав ринковий стратег Хенк Поттс з Barclays Private Bank Хенк Поттс.
«Після червневого засідання ми прогнозуємо, що можемо побачити зниження ставок на чверть пункту у вересні та грудні».
На більш широкому ринку долар США пасе задніх, частково через послаблення умов на ринку праці в США, що додало аргументів на користь зниження ставок ФРС цього року.
Ринки заклали в ціну майже 50 базисних пунктів зниження ставки ФРС цього року, перше з яких, як очікується, відбудеться у вересні.
Дані, опубліковані в середу, показали, що в травні, після нетривалого скорочення попереднього місяця, сектор послуг США повернувся в режим зростання, хоча деталі опитування вказують на те, що зайнятість залишається на території скорочення.
«Хоча нові замовлення свідчать про збереження попиту, окремі галузеві коментарі та тривале погіршення зайнятості свідчать про певну обережність серед постачальників послуг», - зазначають економісти Wells Fargo.
По відношенню до долара США, ківі торкнувся тримісячного максимуму в $0,6201, тоді як стерлінг виріс на 0,09% до $1,2800, а австралійський долар піднявся на 0,25% до $0,6664.
Індекс долара знизився на 0,14% до 104,10.
Єна відіграла частину втрат попередньої сесії і зросла на 0,4% до 155,50 за долар.
Японська валюта пережила коротке ралі на початку тижня після турбулентності на ринках, що розвиваються, через політичні занепокоєння, що змусило інвесторів скорочувати позиції в ієнофінансованих операціях «керрі-трейд».
В операціях carry trade інвестор позичає у валюті країни з низькими процентними ставками і вкладає отримані кошти у більш дохідну валюту.
Переконлива перемога правлячої партії Мексики на виборах викликала занепокоєння щодо спірної конституційної реформи, що призвело до стиснення довгих позицій по песо/коротких позицій по єні, яка була фаворитом серед керрі-трейдерів.
Востаннє курс песо до єни майже не змінився, після зростання на 2,6% на попередній сесії. На початку тижня він впав приблизно на 6% по відношенню до японської валюти після результатів виборів в Мексиці.
Зростанню єни сприяли очікування того, що Банк Японії (БЯ) скоротить масштабну купівлю облігацій вже цього місяця, оскільки він працює над нормалізацією грошово-кредитної політики.
Наступного тижня Банк Японії проведе дводенне засідання з питань монетарної політики.
«Більший вплив мали заголовки про те, що Банк Японії може скоротити викуп облігацій на червневому засіданні Банку Японії», - сказав Кріс Вестон, керівник аналітичного відділу Pepperstone.
Голова Банку Японії Кадзуо Уеда не виключив скорочення обсягів купівлі облігацій в найближчій перспективі, оскільки цього тижня він заявив, що основна позиція Банку Японії полягає в тому, щоб дозволити ринковим силам встановлювати довгострокові відсоткові ставки.
«Це була майже гра на імпульсі з боку японського центрального банку - тобто, додавання до єни позитивного потоку новин, коли валюти фінансування - єна та швейцарський франк - вже були покриті та викуплені, і в результаті ралі єни отримало додатки поштовх», - сказав Вестон.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|QR-код буде повністю доступний у «Резерв+» 18 червня, зчитувати його посадові особи будуть також через застосунок
|НБУ пов'язує зростання чистого попиту на безготівкову валюту в травні на 41% зі збільшенням видатків бюджету
|Байден найближчими днями двічі зустрінеться з Зеленським
|Україна обмежила виїзд чоловіків з подвійним громадянством
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ціни на золото зростають на сподіваннях на зниження ставок, мідь відновлюється
|Азійські акції ростуть завдяки бетам на зниження ставок, технології слідують за ралі Nvidia
|Євро стабільний напередодні рішення ЄЦБ, долар падає
|S&P 500, Nasdaq закрилися на рекордних максимумах, оскільки дані підтримують пом'якшення ФРС
|Нацбанк оскаржить судове рішення про повернення на ринок банку «Конкорд»
|Долар залишається стабільним до євро і фунта, прискорив зростання до єни
Бізнес
|OnePlus Ace 3V - найпродуктивніший у світі смартфон середнього класу за версією AnTuTu
|vivo захопила рейтинг найпродуктивніших смартфонів за версією AnTuTu
|Журнал Time назвав сотню найвпливовіших компаній року
|Японія планує за допомогою ШІ виявляти аномалії на орбіті Землі
|Проєктувальник найвищої будівлі у світі хоче перетворити хмарочоси на батареї
|Соцмережа X офіційно дозволила публікувати XXX на платформі
|Процесори AMD на Computex 2024: Ryzen 9000, Ryzen AI 300, нові Ryzen 5000XT для AM4 та плати X870