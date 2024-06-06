S&P 500, Nasdaq закрилися на рекордних максимумах, оскільки дані підтримують пом'якшення ФРС

Індекси S&P 500 та Nasdaq досягли рекордних максимумів на закритті в середу, в основному завдяки акціям технологічних компаній, оскільки ринки перетрвили економічні дані, які можуть підтримати довгоочікуваний початок циклу пом'якшення політики Федеральної резервної системи.

Акції технологічних компаній очолили зростання серед 11 секторів S&P 500, за ними слідували акції комунікаційного та промислового секторів. Найбільше втратили акції споживчих товарів першої необхідності.

Травневий звіт по заробітній платі в приватному секторі, опублікований в середу, став останніми даними, які свідчать про послаблення напруженості на ринку праці, що може спонукати ФРС почати зниження ставок в цьому році. Звіт у вівторок показав, що кількість вакансій в квітні скоротилася до найнижчого рівня за останні три роки.

«Ми бачимо, що економічні дані починають потроху поліпшуватися, і наслідки цього полягають в тому, що тиск на ставки трохи знижується в поєднанні з потенціалом слабших економічних даних, що є досить хорошим рецептом для ринку облігацій», - сказав Джек Янасевич, портфельний менеджер в Natixis Investment Managers Solutions в Бостоні.

Трейдери зараз бачать майже 69% ймовірність зниження ставки у вересні, згідно з CME's FedWatch Tool. Минулого тижня очікування коливалися на рівні 50%.

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій США в середу впала до двомісячного мінімуму після звіту, який вказав на більш слабке, ніж очікувалося, зростання зайнятості напередодні довгоочікуваного урядового звіту по зайнятості за травень, який буде опублікований в п'ятницю.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 96,04 пункту, або на 0,25%, до 38 807,33, S&P 500 - на 62,69 пункту, або на 1,18%, до 5 354,03, а Nasdaq Composite - на 330,86 пункту, або на 1,96%, до 17 187,91.

Попереднє рекордне закриття S&P 500 було 21 травня на позначці 5 321,41, а попереднє рекордне закриття Nasdaq - 28 травня на позначці 17 019,88.

Акції виробників мікросхем підскочили на 4,5% завдяки зростанню акцій Nvidia та Taiwan Semiconductor Manufacturing.

Ринкова оцінка Nvidia вперше сягнула позначки в $3 трлн, коли чипмейкер обігнав Apple (NASDAQ:AAPL) і став другою найдорожчою компанією в світі.

Акції Hewlett Packard Enterprise зросли на 10,7% після прогнозу прибутку в третьому кварталі, який перевищив очікування інвесторів, завдяки підвищеному попиту на сервери для штучного інтелекту.

Акції Dollar Tree впали на 4,9% після невтішного квартального прогнозу прибутку. Бюджетний рітейлер заявив, що розгляне варіанти, які включають потенційний продаж або виділення Family Dollar.

Акції Intel зросли на 2,5% після того, як компанія Apollo Global Management погодилась придбати 49% акцій за $11 млрд у спільному підприємстві, пов'язаному з виробничим підрозділом виробника мікросхем в Ірландії.

Акції CrowdStrike Holdings підскочили на 11,9% після того, як після закриття ринків у вівторок вони спрогнозували виручку в другому кварталі вище очікуваного.

На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні 2,39 до 1. На Nasdaq 2,759 акцій зросли, а 1,492 впали, оскільки випуски акцій, що зростають, переважали над тими, що знижуються, у співвідношенні 1,85 до 1.

Індекс S&P 500 досягнув 24 нових 52-тижневих максимумів та 9 нових мінімумів, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 62 нових максимуми та 116 нових мінімумів.

Загальний обсяг торгів акціями на американських біржах склав близько 10,8 мільярдів акцій, порівняно з 12,6 мільярдами в середньому за останні 20 торгових днів.