Долар залишається стабільним до євро і фунта, прискорив зростання до єни

Долар США стабільний до євро і фунта стерлінгів удень у середу, прискорив зростання в парі з єною.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,17%, ширший WSJ Dollar Index - 0,15%.

Увага трейдерів цього тижня спрямована на звіт про безробіття в США за травень, який буде оприлюднено в п'ятницю. Ці дані є важливим індикатором стану американської економіки, що впливає на рішення Федеральної резервної системи у сфері грошово-кредитної політики.

Кількість відкритих вакансій у Штатах у квітні скоротилася на 296 тис. - до мінімальних із лютого 2021 року 8,059 млн, повідомило напередодні міністерство праці США.

Кількість робочих місць у приватному секторі США - інший важливий індикатор стану американського ринку праці - у травні збільшилася на мінімальні за чотири місяці 152 тис. після зростання на переглянуті зі зниженням 188 тис. у квітні, за даними галузевої організації ADP Employer. Аналітики, чий консенсус-прогноз наводить Trading Economics, у середньому очікували зростання минулого місяця на 175 тис., як і респонденти The Wall Street Journal.

Трейдери також очікують засідання Європейського центрального банку, яке відбудеться в четвер. Консенсус-прогноз Trading Economics передбачає зниження базової ставки за кредитами до 4,25% з 4,5%, ставки за депозитами - до 3,75% з 4%.

Пара євро/долар за даними на 15:34 EET торгується на рівні $1,0875 порівняно з $1,0882 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара становить $1,2777 порівняно з $1,2769 за підсумками торгів у вівторок.

Курс долара в парі з єною піднялася під час торгів у середу до 156,12 єни з 154,91 єни напередодні. Ослабленню єни сприяють дані про зниження реальних заробітних плат у Японії в квітні за підсумками 25-го місяця поспіль.