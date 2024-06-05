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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 40,1331 грн/$1
12:49 05.06.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 5 червня 2024 року.
|Показник
|04.06.2024
|05.06.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|40.2997
|40.1331
|-0.41
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 5 червня - 40,2938 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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