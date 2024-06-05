Ціни на золото коливаються на тлі спекуляцій на зниженні ставок, мідь близька до 1-місячного мінімуму

Ціни на золото виросли на азіатських торгах в середу, але залишилися в діапазоні, який спостерігався протягом майже двох тижнів, на тлі триваючих спекуляцій про те, коли Федеральна резервна система почне знижувати процентні ставки.

Серед промислових металів ціни на мідь досягли майже місячного мінімуму, знищивши більшу частину зростання до рекордних максимумів у травні, на тлі зростаючих побоювань щодо уповільнення глобального економічного зростання.

Золото отримало деякий перепочинок, оскільки долар цього тижня впав до двомісячного мінімуму. Але в середу долар США продемонстрував незначне відновлення.

Спотове золото о 06:46 EET подорожчало на 0,4% до 2337,35 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в серпні, зросли на 0,4% до 2357,05 доларів за унцію. Але спотове золото залишалося в межах діапазону від 2300 до 2350 доларів за унцію, який спостерігався протягом майже двох тижнів, і в який воно потрапило після падіння з рекордних максимумів, досягнутих у травні.

Трейдери, як і раніше, остерігалися робити великі ставки на жовтий метал, навіть незважаючи на те, що низка слабких економічних даних зі США підживлювала спекуляції на тему того, що ФРС почне знижувати ставки у вересні.

Слабкі дані по вакансіях у вівторок посилили цю думку, що з'явилися всього через кілька днів після слабких даних по індексу менеджерів із закупівель і погіршення показника валового внутрішнього продукту.

Інструмент CME Fedwatch показав, що трейдери постійно збільшують свої бети на зниження ставки у вересні.

Але ринки все ще залишаються обережними, оскільки дані по зайнятості в несільськогосподарському секторі, які мають бути опубліковані в п'ятницю, нададуть більш чіткі сигнали щодо ринку праці.

Наступного тижня має відбутися засідання ФРС, на якому, як очікується, ставки залишаться незмінними на тлі повільної інфляції в США.

Інші дорогоцінні метали також були волатильними в середу. Ф'ючерси на платину впали на 0,2% до $995,50 за унцію, а ф'ючерси на срібло зросли на 0,8% до $29,863 за унцію після того, як обидва метали зазнали значних втрат у вівторок.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів трохи зросли до $9 975,50 за тонну, а місячні ф'ючерси на мідь зросли до $4,5497 за фунт.

Обидва контракти були близькі до найнижчих рівнів за місяць, після того, як в значній мірі втратили весь свій прибуток в травні, коли вони ненадовго досягли рекордних максимумів.

Настрої щодо міді погіршилися, оскільки посередні економічні показники США і Китаю викликали занепокоєння з приводу уповільнення глобального зростання, що не обіцяє нічого хорошого для попиту на мідь.