Долар зміцнюється, оскільки трейдери очікують на дані по сфері послуг США

Долар стабілізувався в середу, оскільки трейдери зменшили ризиковані ставки на ринках, що розвиваються, в очікуванні рішення по процентній ставці в Канаді та даних по сфері послуг в США.

Швейцарський франк та єна також були бенефіціарами цих настроїв, причому єна отримала додатковий імпульс після того, як агентство Bloomberg News повідомило, що Банк Японії, ймовірно, розгляне питання про скорочення купівлі облігацій на своєму засіданні наступного тижня.

На початку торгів в Азії курс єни знизився на 0,2% до 155,27, а курс євро до єни коливався на рівні 168,74 після того, як за ніч курс єдиної європейської валюти підскочив на 1% - це найбільший стрибок з моменту інтервенції Японії на валютні ринки місяць тому.

«Ми очікуємо подальшого короткого покриття єни напередодні політичного рішення Банку Японії від 14 червня», - сказала стратег Rabobank Джейн Фолі в записці для клієнтів.

Реальна заробітна плата в Японії у квітні впала 25-й місяць поспіль, оскільки інфляція випереджає номінальне зростання заробітної плати. Ієна є найгіршою валютою G10 в цьому році, з деяким відривом, і у вівторок заступник голови Банку Японії Рьозо Хіміно заявив, що центральний банк повинен бути «дуже пильним» щодо впливу, який слабкість валюти може мати на економіку та інфляцію.

Швейцарський франк виріс четверту сесію поспіль по відношенню до долара і на рівні 0,8902 за долар близький до того, щоб пробити свою 200-денну ковзну середню. Інші основні валюти дещо ослабли по відношенню до долара, навіть незважаючи на падіння дохідності американських облігацій.

Євро був стабільним на азіатській сесії на рівні $1,0878, а фунт стерлінгів - $1,2770, що трохи м'якше, ніж днем раніше. Австралійський долар трохи ослаб до $0,6443 напередодні публікації даних по ВВП Австралії, а Westpac прогнозує річне зростання лише на 1%, що за виключенням років пандемії буде найнижчим темпом з 1991 року.

Голова центрального банку Австралії заявив парламенту, що зростання в першому кварталі, як очікується, буде слабким, оскільки високі процентні ставки стримують попит.

Новозеландський долар був стабільним на рівні $0,6173, в той час як канадський долар утримувався в середині багатомісячного діапазону на рівні 1,3678 за долар.

Ринки оцінюють 75% ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів, що стане першим зниженням серед країн G7 в цьому циклі, і трейдери шукатимуть сигнали про подальше зниження ставок. Також очікується публікація індексу ділової активності в секторі послуг США ISM і часткових даних по зайнятості.

Тим часом ринки, що розвиваються, пережили кілька неспокійних днів.

Індійська рупія впала до семитижневого мінімуму після того, як виборці переобрали Нарендру Моді з набагато меншим відривом, ніж очікувалося.

Південноафриканський ранд похитнувся після того, як Африканський національний конгрес вперше за 30 років втратив парламентську більшість.

А мексиканський песо впав більш ніж на 4% по відношенню до долара і майже на 6% по відношенню до єни після того, як правляча ліва партія «Морена» була переобрана і в коаліції опинилася в межах досяжності двох третин більшості в обох палатах Конгресу.

Активний продаж песо проти єни свідчить про те, що інвестори відмовляються від однієї з найпопулярніших операцій «carry», або операцій, що приносять відсотки, вважає керівник аналітичного відділу компанії Pepperstone Кріс Вестон, оскільки перспективи мексиканської валюти залишаються невизначеними.

«Спусковим гачком ... стало ціноутворення, що більшість партії Морени в Конгресі (означає) мандат на просування основних структурних реформ і посилення державного контролю над бізнесом і економікою - фактор, який потенційно знижує позицію Мексики як міжнародного центру», - сказав Кріс Уестстоун.