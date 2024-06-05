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Акції Волл-стріт трохи зросли, оскільки слабші дані по зайнятості підтримують зниження ставки

07:47 05.06.2024 |

Фінанси

 

Американські акції завершили торги у вівторок трохи вище після того, як дані по ринку праці виявилися слабшими, ніж очікувалося, і підтвердили очікування зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США.

Дані у вівторок показали, що в квітні кількість вакансій в США впала до найнижчого рівня за останні три роки, що свідчить про ослаблення напруженості на ринку праці, що підтримало зниження ставки ФРС в цьому році. Прибутковість казначейських облігацій США знизилася після звіту.

Основні індекси Волл-стріт зросли після попередніх втрат. Акції секторів нерухомості та споживчих товарів першої необхідності зростали швидше за інших, в той час як акції сировинних та енергетичних компаній зазнали найбільших втрат.

Дані по ринку праці стали останніми в низці нещодавніх звітів, які вказували на уповільнення економічного зростання в США. Дані, опубліковані в понеділок, показали, що виробнича активність в США в травні сповільнилася другий місяць поспіль.

«Цього тижня ми побачили, що дані були відносно слабкими, починаючи з індексу ділової активності у виробничому секторі (PMI) і закінчуючи сьогоднішньою кількістю вакансій», - сказав Джеймс Сент-Обін, головний інвестиційний директор Sierra Mutual Funds в Санта-Моніці, штат Каліфорнія.

«Це в цілому сприяло ралі на ринку облігацій, але для фондового ринку це палиця з двома кінцями, тому що вони очікують оголошення про зниження ставки, ймовірність якого зростає зі слабшими даними», - додав Джеймс Сент-Обен.

Згідно з CME FedWatch Tool, ринкові очікування щодо зниження ставки у вересні становлять близько 65%, в той час як минулого тижня вони були нижче 50%. У п'ятницю будуть опубліковані дані по зайнятості в несільськогосподарському секторі за травень, за якими пильно стежать.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 140,26 пунктів, або на 0,36%, до 38 711,29, S&P 500 - на 7,94 пунктів, або на 0,15%, до 5 291,34, а Nasdaq Composite - на 28,38 пунктів, або на 0,17%, до 16 857,05.

Акції технологічних компаній мега-групи, в тому числі Amazon.com, Alphabet, Nvidia і Microsoft, завершили торги з підвищенням після втрати позицій на початку сесії.

Акції нафтових гігантів Exxon Mobil і Chevron впали на 1,6% і 0,8% відповідно, оскільки побоювання щодо попиту вплинули на ціни на нафту.

Акції Bath & Body Works впали на 12,8% після погіршення квартального прогнозу прибутку. Акції Axos Financial впали після того, як Hindenburg Research розкрила коротку позицію в кредиторі.

Paramount Global впав на 4,4% після того, як медіаконцерн заявив, що вивчає стратегічні варіанти або створення спільного підприємства для свого стрімінгового сервісу Paramount+.

На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 1,32 до 1. На Nasdaq 1 468 акцій зросли, а 2 762 впали, оскільки падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 1,88 до 1.

Індекс S&P 500 показав 19 нових 52-тижневих максимумів і 6 нових мінімумів, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 40 нових максимумів і 134 нових мінімумів.

Загальний обсяг торгів акціями на американських біржах склав близько 10,6 мільярдів акцій, порівняно з 12,6 мільярдами в середньому за останні 20 торгових днів.
За матеріалами: investing.com
 

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