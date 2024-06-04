Фінансові новини
- |
- 04.06.24
- |
- 15:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 40,2997 грн/$1
12:39 04.06.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 4 червня 2024 року.
|Показник
|03.06.2024
|04.06.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|40.5129
|40.2997
|-0.53
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 4 червня - 40,4813 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Дозвіл Україні бити по території РФ може бути розширений і це залежатиме від ситуації на полі бою – Білий дім
ТОП-НОВИНИ
|В Італії підтвердили, що Україна отримає другу систему ППО SAMP/T
|На Саміті миру у Швейцарії США представлятимуть Гарріс і Салліван - Білий дім
|Україна може завдавати ударів по російських цілях голландськими F-16 - міністр оборони Нідерландів
|Україна домовилась із МВФ про п'ятий транш розміром $2,2 млрд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Страховики ОСЦПВ у I кв.-2024 збільшили врегулювання в термін до 60 днів на 12,9%, до 90 днів - на 0,4%
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 40,2997 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 04.06.24
|Ціни на золото стабільні, оскільки спекуляції щодо зниження ставок обвалили долар до 2-місячного мінімуму
|Азійські фондові ринки стримані перед новими змінами ставок. Індійські акції падають
|Долар впав до багатомісячних мінімумів, оскільки більшає бетів на зниження ставки ФРС
Бізнес
|Проєктувальник найвищої будівлі у світі хоче перетворити хмарочоси на батареї
|Соцмережа X офіційно дозволила публікувати XXX на платформі
|Процесори AMD на Computex 2024: Ryzen 9000, Ryzen AI 300, нові Ryzen 5000XT для AM4 та плати X870
|93-річний медіамагнат Руперт Мердок одружився з колишньою тещею Абрамовича
|Вічний довгобуд ігрової індустрії Star Citizen зібрала вражаючих $700 млн на краудфандингу
|Китай вже вдруге «висадився» на зворотному боці Місяця — з апаратом «Чаньє-6», який забере зразки ґрунту
|Попалися на фальсифікації даних: У Японії наказали Toyota і Mazda призупинити постачання авто