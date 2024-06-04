ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 04.06.24

"Як вам відомо, на кожному кроці цієї війни, оскільки війна змінювалася, умови на полі бою змінювалися, ми розвивали і змінювали свою підтримку України. І я не очікував би, що нинішній загальний підхід зміниться найближчими тижнями або місяцями", - зауважив Кірбі.