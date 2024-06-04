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АНАЛІТИКА

Азійські фондові ринки стримані перед новими змінами ставок. Індійські акції падають

08:25 04.06.2024 |

Фінанси

 

Більшість азіатських акцій знизилися у вівторок, охолоджуючи нещодавнє зростання, оскільки інвестори цього тижня чекають нових підказок щодо процентних ставок, тоді як індійські акції впали з рекордно високих значень після того, як достроковий підрахунок голосів показав, що BJP не здобув такої великої перемоги, як очікувалося.

Регіональні акції отримали посередні сигнали після змішаного нічного закриття на Волл-стріт. У той час як акції технологічних компаній зросли внаслідок зростання корпорації NVIDIA, ринки в цілому були приглушені через ознаки охолодження економічної активності.

Ф'ючерси федеральних фондів США не змінювалися на азіатських торгах, причому увага була зосереджена безпосередньо на прийдешніх даних з ринку праці для отримання додаткових підказок щодо процентних ставок.

Низка засідань центрального банку має відбутися найближчими днями. Європейський центральний банк і Банк Канади мають намір знизити ставки цього тижня, а Федеральна резервна система збирається підтримувати ставки стабільними наступного тижня.

Індійський індекс Nifty 50 знизився на 2,3%, а індекс BSE Sensex 30 втратив 2,6%, причому обидва індекси впали з рекордних максимумів, досягнутих в понеділок.

Попередній підрахунок голосів показав, що на загальних виборах 2024 року правляча партія БДП здобула менш впевнену перемогу, ніж передбачали екзит-поли, а опозиція, Індійський національний конгрес, здобула певну перевагу в нижній палаті парламенту країни.

Хоча перемога БДП все ще забезпечує безпрецедентний третій термін поспіль для прем'єр-міністра Нарендри Моді, менша більшість означатиме, що Моді зіткнеться з більшими труднощами у проведенні реформ та витратах на інфраструктуру.

Азійські ринки рухалися у флетово-низькому діапазоні, оскільки очікування даних по ринку праці США та низки засідань ключових центральних банків стримували настрої.

Японський індекс Nikkei 225 впав на 0,5%, а широкий фондовий індекс TOPIX втратив 0,4%.

Австралійський ASX 200 впав на 0,1% після низки слабких економічних показників. Опитування показало, що в першому кварталі австралійські компанії отримали слабші, ніж очікувалось, валові операційні прибутки, а країна скотилась до дефіциту поточного рахунку платіжного балансу в цьому кварталі.

Внесок чистого експорту у валовий внутрішній продукт також скоротився на 0,9% в цьому кварталі, що є слабким прогнозом для даних по ВВП за перший квартал, які мають бути опубліковані в середу.

Китайський Shanghai Shenzhen CSI 300 виріс на 0,3%, в той час як Shanghai Composite впав на 0,1% після змішаних сигналів від ключових індексів менеджерів із закупівель за останні дві сесії.

Технологічні індекси також відступили від сильного зростання на попередній сесії. Південнокорейський KOSPI впав на 0,4%, в той час як гонконгський індекс Hang Seng не змінився.

За матеріалами: investing.com
 

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