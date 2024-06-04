Долар впав до багатомісячних мінімумів, оскільки більшає бетів на зниження ставки ФРС

У вівторок долар впав до найнижчого рівня з березня по відношенню до євро і фунта стерлінгів, оскільки ознаки пом'якшення американської економіки посилили аргументацію на користь більш раннього зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США.

Американська валюта також впала до найнижчого рівня за 2,5 місяці по відношенню до швейцарського франка після того, як дані показали уповільнення виробничої активності другий місяць поспіль і несподіване скорочення витрат на будівництво.

Після цих даних ф'ючерси на облігації ФРС збільшили ймовірність зниження ставки у вересні приблизно до 59,1%, згідно з додатком LSEG для прогнозування ймовірності зниження ставок.

Це порівняно з ймовірністю близько 55% в п'ятницю, коли дані показали стабілізацію тиску на споживчі цінив травні, що допомогло долару зазнати першої місячної втрати в цьому році. На початку минулого тижня ставки були трохи нижче 50%.

Ключовий тест відбудеться в п'ятницю у вигляді щомісячних даних по заробітній платі в США.

«Політика збереження високих процентних ставок Федеральної резервної системи знаходиться під пильною увагою, оскільки вона продовжує чинити тиск на економіку США», - написав Джеймс Кніветон, старший корпоративний валютний дилер Convera, в клієнтській замітці. «Аналітики уважно стежать за майбутніми даними по зайнятості, щоб виявити ознаки економічної напруги».

В даний час підвищення ставки на першу чверть пункту повністю залежить від листопадового засідання ФРС, а до кінця року очікується посилення на 41 базисний пункт.

Листопад «обіцяє бути бурхливим періодом для долара США через збіг потенційно вирішального засідання ФРС і виборів у США», - сказав Кніветон.

Наступне засідання ФРС завершиться 12 червня, коли також будуть опубліковані дані по споживчих цінах. Трейдери і аналітики не бачать ризику зміни політики на цьому засіданні, але чиновники оновлять свої економічні прогнози і прогнози процентних ставок.

Індекс долара, який вимірює курс валюти по відношенню до євро, фунта, швейцарського франка, ієни і ще двох основних валют, майже не змінився і склав 104,08, після того, як раніше опустився нижче 104 вперше з 9 квітня.

Євро піднявся до $1,0916 вперше з 21 березня.

Європейський центральний банк телеграфував, що політики знизять ставки на своєму засіданні в четвер, але зростання інфляції в даних минулого тижня може змусити чиновників зробити паузу при розгляді питання про наступне пом'якшення монетарної політики.

Швейцарський франк сягнув найсильнішого рівня з 21 березня до позначки 0,8947 за долар напередодні публікації останнього показника місцевого індексу споживчих цін (ІСЦ).

Зростання інфляційного тиску в даних місячної давнини допомогло знизити шанси на зниження ставки Швейцарським національним банком цього місяця до простого підкидання монети після того, як він став першим великим центральним банком, який розпочав свій цикл пом'якшення в березні.

«Чергове зростання сьогоднішньої інфляції ІСЦ повинно зменшити очікування щодо подальшого зниження ставки» і побачити тестовий опір франка на рівні 0,8930", - пишуть у своїй записці стратеги DBS.

Стерлінг торкнувся рівня $1,2818, який востаннє бачили 14 березня.

Однак долар додав 0,24% до 156,39 ієни, відбиваючись від нічного мінімуму 155,95, вперше опустившись нижче 156 з 21 травня.

Банк Англії і Банк Японії також проводять потенційно ключові засідання в кінці цього місяця, і трейдери чекають на підказки, коли перший почне знижувати ставки, а другий - знову підвищить їх.