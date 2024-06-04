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Уолл-стріт завершила торги невеликим зростанням після слабких виробничих даних та збоїв на NYSE

07:44 04.06.2024 |

Фінанси

 

S&P 500 і Nasdaq виросли в понеділок на нестабільній сесії на тлі слабких даних з виробничого сектору, а збій на Нью-Йоркській фондовій біржі ненадовго зупинив торги десятками акцій.

Збій на Нью-Йоркській фондовій біржі спричинив значні коливання акцій Berkshire Hathaway та Barrick Gold. Торги щонайменше 60 акціями, що котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі, були зупинені через волатильність, перш ніж біржа виправила технічну проблему і активність відновилася.

Індекси S&P 500 та Nasdaq зросли після того, як відіграли попередні втрати, в той час як індекс Dow втратив позиції. Найбільше зросли акції технологічних компаній, в той час як акції енергетичних компаній зазнали найбільшого падіння.

Ринки зважили на дані, що свідчать про уповільнення виробничої активності в США другий місяць поспіль, що викликало занепокоєння щодо ослаблення економічного зростання.

«Це один з тих днів, коли люди чекають наступного каталізатора з нестабільним рухом після виходу звітності», - сказав Кіт Лернер, співдиректор з інвестицій в Truist Advisory Services в Атланті.

«На ринку спостерігається певне перетягування канату між ослабленням даних та очікуванням того, що ФРС може знизити ставки», - додав Лернер.

Згідно з FedWatch Tool від CME, трейдерам здається, що ймовірність того, що ФРС почне знижувати ставки у вересні, становить 59%, в порівнянні з 53% до публікації даних ISM. Дохідність 10-річних облігацій США впала до двотижневого мінімуму після слабких виробничих даних.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 115,29 пунктів, або на 0,30%, до 38 571,03, S&P 500 виріс на 5,89 пунктів, або на 0,11%, до 5 283,40, а Nasdaq Composite - на 93,66 пунктів, або на 0,56%, до 16 828,67.

Nvidia зросла на 4,9% після того, як генеральний директор компанії Дженсен Хуанг повідомив, що платформа для чіпів зі штучним інтелектом наступного покоління буде запущена в 2026 році.

Акції інших мега-компаній, в тому числі Apple, Amazon, Alphabet і Meta, закрилися з підвищенням. Акції Microsoft і Tesla знизилися.

Акції GameStop злетіли на 21% після того, як на вихідних в Reddit з'явився пост від впливового фондового інфлюенсера Кіта Гілла, також відомого як «Roaring Kitty», про ставку в $116 млн на ігрового ритейлера.

Інвестори чекають на тиждень, насичений даними, які включають в себе опитування по сектору послуг, виробничі замовлення і п'ятничний звіт по зайнятості в несільськогосподарському секторі, який може дати підказки про ймовірний курс дій ФРС щодо процентної ставки.

На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні 1,03 до 1. На Nasdaq 2146 акцій зросли, а 2171 впали, оскільки акції, що знижуються, переважали акції, що зростають, у співвідношенні 1,01 до 1.

Індекс S&P 500 показав 25 нових 52-тижневих максимумів і 3 нових мінімуми, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 68 нових максимумів і 101 новий мінімум.

Загальний обсяг торгів акціями на американських біржах склав близько 11,5 мільярдів акцій, порівняно з 12,6 мільярдами в середньому за останні 20 торгових днів.
За матеріалами: investing.com
 

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