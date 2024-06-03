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Долар стабільний до євро і фунта, перейшов до зниження в парі з єною

15:44 03.06.2024 |

Фінанси

 

Курс долара США стабільний до євро і фунта стерлінгів вдень у понеділок, дешевшає в парі з єною.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,06%, ширший WSJ Dollar Index додає 0,01%.

Інвестори продовжують оцінювати траєкторію процентних ставок Федеральної резервної системи (ФРС).

Опубліковані в п'ятницю дані засвідчили, що ключовий для американського ЦБ індекс PCE Core, що відображає інфляцію без урахування продуктів харчування та енергоресурсів, у квітні підвищився на 0,2% відносно березня і на 2,8% у річному вираженні. Місяцем раніше показник збільшився відповідно на 0,3% і 2,8%.

Учасники ринку вважають, що Федрезерв розпочне зниження ставок у вересні. За даними CME FedWatch, ймовірність цього оцінюється приблизно в 57% проти 49% до публікації PCE Core.

Зниження процентних ставок до встановлення контролю над інфляцією поставить під загрозу основи процвітання США, заявив президент Федерального резервного банку (ФРБ) Міннеаполіса Ніл Кашкарі в інтерв'ю Financial Times.

"Зараз найімовірнішим мені здається, що ми триматимемо [ставки] на поточному рівні збільшений період часу, доки не отримаємо набагато більше даних, які так чи інакше переконають нас у тому, що базова інфляція справді сповільнюється", - сказав Кашкарі.

Пара євро/долар за даними на 14:44 EET торгується на рівні $1,0844 порівняно з $1,0848 на закриття ринку в п'ятницю.

У четвер трейдери очікають підсумків чергового засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ). На їхню думку, регулятор знизить ставки вже цього разу.

Курс фунта до долара становить $1,2730 порівняно з $1,2740 за підсумками минулої сесії.

Вартість долара в парі з єною знизилася до 156,81 єни проти 157,27 єни на кінець попередніх торгів.

Дані міністерства фінансів Японії, опубліковані в п'ятницю, підтвердили факт інтервенції на валютному ринку для пом'якшення падіння курсу єни.

Влада Японії витратила на купівлю валюти 9,79 трлн єн ($62,25 млрд) у період з 26 квітня до 29 травня.

За даними міністерства, уряд вдався до інтервенцій на валютному ринку вперше з жовтня 2022 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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