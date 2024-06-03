НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 40,5129 грн/$1

Карпентер зазначив, що з міркувань оперативної безпеки не може розкривати деталі умов, за яких Україна може завдавати ударів по російській території. Він, однак, на уточнювальне питання підтвердив, що йдеться про території не лише біля Харківської області, а й Сумщини.