Очікування зниження ставок не принесли полегшення для золота. Мідь бореться з труднощами

Ціни на золото впали на азіатських торгах в понеділок, оскільки ажіотажний попит на ризикові активи, на тлі зростаючих очікувань зниження ставок, майже не торкнувся жовтого металу, навіть незважаючи на падіння курсу долара.

Серед промислових металів ціни на мідь відступили, слідуючи за змішаними даними індексу менеджерів із закупівель з Китаю, який є найбільшим імпортером, в той час як спекулятивний ажіотаж, який спочатку підживлював зростання цього металу, також охолов.

Золото також постраждало від зниження попиту на прихісток після повідомлень про те, що Ізраїль і ХАМАС близькі до укладення угоди про припинення вогню за посередництва США, що може знизити геополітичну напруженість на Близькому Сході.

Спотове золото о 06:31 EET подешевшало на 0,3% до 2321,51 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в серпні, подешевшали на 0,2% до 2341,55 доларів за унцію.

Втрати на жовтому металі сталися через те, що трейдери вкладали кошти в більш ризиковані активи, особливо після того, як нещодавні дані показали деяке уповільнення інфляції в США. Азіатські акції зросли в понеділок.

Дані по індексу цін PCE, який є основним показником інфляції, що використовується Федеральним резервом, в квітні знизилися, як і очікувалося, в порівнянні з квітнем минулого року, свідчать дані, опубліковані в п'ятницю. Це викликало деякі ставки на те, що ФРС почне знижувати ставки у вересні, причому CME Fedwatch Tool тепер показує більшу ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів.

Проте, це припущення буде перевірено найближчими днями, коли цієї п'ятниці вийдуть дані по зайнятості в несільськогосподарському секторі, а також на засіданні ФРС наступного тижня.

Очікування зниження ставок Європейським центральним банком і Банком Канади на їхніх засіданнях цього тижня також надали незначну підтримку золоту.

Інші дорогоцінні метали були дещо змішаними в понеділок, після того, як в останні тижні вони випереджали золото. Ф'ючерси на платину зросли на 0,3% до 1046,60 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на срібло впали на 0,2% до 30,370 доларів за унцію.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів стабілізувалися на рівні 10 093,50 доларів за тонну, в той час як місячні ф'ючерси на мідь впали на 0,2% до 4,6160 доларів за фунт.

Обидва контракти впали з нещодавніх рекордних максимумів, оскільки спекулятивний ажіотаж, який підживлював ралі на міді в квітні і на початку травня, вичерпався.

Посередні економічні дані з Китаю також посилили сумніви щодо попиту на червоний метал.

Приватні дані PMI в понеділок показали, що виробничий сектор Китаю в травні виріс більше, ніж очікувалося. Але вони контрастували з даними державного індексу PMI минулого тижня, який показав, що виробничий сектор скоротився в травні.