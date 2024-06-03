Азійські акції зростають на тлі сподівань на зниження ставок; результати виборів в Індії в центрі уваги

Більшість азіатських акцій різко зросли в понеділок, оскільки спекуляції щодо зниження процентних ставок найбільшими центральними банками збільшили апетит до ризикових активів.

Індекси технологічних галузей були серед найкращих за підсумками дня, завдяки виробникам мікросхем після того, як фаворит ринку корпорація NVIDIA представила нову лінійку мікросхем штучного інтелекту, оскільки попит з боку швидкозростаючої індустрії привів до рекордних квартальних прибутків компанії.

У центрі уваги також були індійські фондові ринки: ф'ючерси на індекс Nifty 50 різко зросли після того, як екзит-поли показали перемогу БДП на загальних виборах у 2024 році.

Регіональні фондові індекси в п'ятницю показали сильну динаміку на Волл-стріт, оскільки після публікації ключового показника інфляції трейдери посилили позиціювання щодо зниження процентної ставки Федеральним резервом у вересні. Ф'ючерси на американські фондові індекси виросли на азіатських торгах.

Цього тижня основна увага прикута до рішень щодо процентних ставок в Європі та Канаді. Очікується, що Європейський центральний банк і Банк Канади почнуть знижувати процентні ставки, що може призвести до пом'якшення монетарної політики в усьому світі.

Наступного тижня також відбудеться засідання ФРС, хоча очікується, що центральний банк залишить ставки незмінними.

Гонконгський індекс Hang Seng і південнокорейський KOSPI були серед найкращих показників дня, підскочивши від 2% до 2,5%. Виробники мікросхем, включаючи Semiconductor Manufacturing International Corp та SK Hynix Inc, отримали значний приріст на новинах про Nvidia.

Тайванський зважений індекс виріс на 1,9%, чому сприяв стрибок акцій TSMC майже на 4%. Контрактний виробник мікросхем, який є найбільшим постачальником Nvidia і ключовим бенефіціаром буму штучного інтелекту, піднявся до рекордно високого рівня.

Зростання технологій призвело до того, що японський індекс Nikkei 225 додав 0,8%, а австралійський ASX 200 виріс на 0,7%.

Ф'ючерси на індекс Gift Nifty 50 зросли на 3,5% перед відкриттям індійського ринку після того, як на вихідних були опубліковані дані екзит-полів, які показали, що альянс NDA на чолі з чинною партією BJP переможе на загальних виборах 2024 року, що забезпечить прем'єр-міністру Нарендра Моді третій термін поспіль.

Зростання ф'ючерсів вказувало на сильне відкриття Nifty, який минулого тижня досяг рекордних максимумів.

Місцеві та іноземні інвестори в основному вітали дружню до бізнесу політику Моді, завдяки якій в останні роки в Індії спостерігалося значне економічне зростання, а також серія рекордних максимумів індексу Nifty 50. Акції виробничих та інфраструктурних підприємств отримають вигоду від ще одного терміну БДП.

Офіційні результати виборів мають бути оголошені у вівторок вранці.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite незначно зросли в понеділок, відстаючи від своїх азіатських колег після того, як нещодавні дані індексу менеджерів із закупівель намалювали змішану картину економіки.

Приватні дані PMI в понеділок показали, що виробничий сектор країни в травні виріс більше, ніж очікувалося, і розширювався сьомий місяць поспіль. Але це значною мірою контрастує з офіційними даними PMI минулого тижня, які показали несподіване скорочення у виробничому секторі.