Валюти поводяться обережно після звіту по інфляції в США, увага на ЄЦБ

Валютний ринок розпочав тиждень обережно, долар трохи знизився в понеділок після того, як дані минулого тижня показали, що інфляція в США стабілізувалася в квітні, що залишило можливість для Федерального резерву знизити процентні ставки цього року.

У травні долар продемонстрував своє перше місячне падіння в цьому році, що було викликано зміною очікувань щодо того, коли центральний банк США знизить ставки і наскільки.

Ринки очікують зниження ставки ФРС на 37 базисних пунктів цього року після того, як в п'ятницю вийшли дані, що показали, що індекс цін на споживчі товари та послуги (PCE) минулого місяця зріс на 0,3%, що відповідає неперевіреному зростанню в березні.

Зараз трейдери оцінюють ймовірність зниження ставки у вересні в 53%, в порівнянні з 49% до публікації звіту.

Дані по інфляції, як і раніше, показують, що ціновий тиск залишається вище цільового показника ФРС в 2%, а річне зростання індексу PCE склало 2,7% в квітні, що відповідає березневому показнику, зберігаючи невпевненість ринків в більш ніж одному зниженні ставок в 2024 році.

«Якщо ФРС може знижувати ставку, тому що може, а не тому, що повинна запобігти рецесії, ринки повинні добре себе почувати», - сказав Брайан Якобсен, головний економіст Annex Wealth Management.

«Ринок не витримає терпіння ФРС, оскільки дані по зростанню свідчать про те, що ФРС занадто довго чекає на зміну ставок. Схоже, вони готові вирвати поразку з пащі перемоги».

Індекс американської валюти, який вимірює курс долара проти шести конкурентів, в понеділок знизився на 0,067% до 104,51. У травні індекс впав на 1,56%.

Фунт стерлінгів виріс на 0,04% до $1,27475, а євро востаннє коштував $1,085325 напередодні засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ) у четвер, на якому, як очікується, центробанк майже напевно знизить ставки.

За словами Кріса Вестона, керівника аналітичного відділу Pepperstone, ринок налаштований на відносно яструбину позицію і бачить перекіс у бік позитивної реакції євро.

Коментарі чиновників ЄЦБ будуть в центрі уваги трейдерів разом з економічними прогнозами, оскільки вони оцінюють, чи буде центральний банк надалі знижувати ставки після четверга після даних, що свідчать про зростання інфляції в єврозоні в травні.

Ринки очікують скорочення процентних ставок ЄЦБ на 57 базисних пунктів цього року.

Тим часом, дані, опубліковані в п'ятницю Міністерством фінансів Японії, підтвердили, що за останній місяць влада витратила 9,79 трильйона ієн (62,23 мільярда доларів) на інтервенції на валютному ринку для підтримки єни.

Ці дані підтвердили підозри трейдерів та аналітиків, що Токіо здійснив два раунди масованих інтервенцій з продажу долара незабаром після того, як єна досягла 34-річного мінімуму в 160,245 за долар 29 квітня, і ще раз рано вранці 2 травня в Токіо.

Востаннє єна коштувала 157,15 за долар у понеділок на початку торгів.

«Для японських валютних чиновників не залишиться непоміченим той факт, що єна була єдиною валютою G10, яка ослабла по відношенню до долара США в п'ятницю ввечері», - сказав Тоні Сікамор, ринковий аналітик IG.

Сикамор сказав, що чиновники будуть шукати нові відповіді, щоб врятувати єну, враховуючи стрімке зростання прибутковості 10-річних японських держоблігацій і те, що валютні інтервенції досі не принесли успіху.