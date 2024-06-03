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Dow показав найкращий денний приріст за рік; індекси різко зросли в травні
06:56 03.06.2024 |
Індекси Dow та S&P 500 завершили п'ятницю зростанням, причому Dow зафіксував найбільший денний приріст у відсотках з листопада 2023 року, оскільки репозиціонування наприкінці місяця спричинило пізнє різке ралі, а всі три основні індекси продемонстрували значний приріст за травень.
Майже всі основні сектори S&P 500 завершили місяць з підвищенням, а енергетичний сектор зріс на 2,5%. Технологічний сектор закрився трохи в мінусі.
«Ми, безумовно, бачили сплеск обсягів наприкінці», - сказав Джо Салуцці, співзасновник і співголова відділу торгівлі акціями компанії Themis Trading в Чатемі, штат Нью-Джерсі, зазначивши, що це, ймовірно, було пов'язано з репозиціонуванням наприкінці місяця.
Обсяг торгів на американських біржах склав 14,60 мільярдів акцій, порівняно з 12,56 мільярдами в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.
Індекс цін на витрати на особисте споживання (PCE) в США минулого місяця зріс на 0,3%, повідомило Бюро економічного аналізу Міністерства торгівлі США, що відповідає зростанню в березні. Він також показав, що споживчі витрати сповільнилися більше, ніж очікувалося.
«Люди були задоволені тим, що це не стало несподіванкою, але під поверхнею споживачі продовжують демонструвати невелику напругу», - сказала Керол Шлейф, головний інвестиційний директор сімейного офісу BMO в Міннеаполісі.
Трейдери ф'ючерсів, прив'язаних до облікової ставки ФРС, додали до ставок приблизно рівні шанси на те, що центральний банк почне знижувати ставки у вересні, і підвищили шанси на друге зниження ставки в грудні приблизно до такої ж ймовірності.
У п'ятницю промисловий індекс Dow Jones виріс на 574,84 пункти, або на 1,51%, до 38 686,32. S&P 500 виріс на 42,03 пункти, або на 0,80%, до 5 277,51, а Nasdaq Composite втратив 2,06 пункти, або 0,01%, до 16 735,02.
За місяць S&P 500 виріс приблизно на 4,8%, Nasdaq підскочив на 6,9%, а Dow піднявся на 2,4%.
Однак за тиждень акції знизилися, а S&P 500 та Nasdaq перервали п'ятитижневу серію перемог. За тиждень S&P 500 впав приблизно на 0,5%, Nasdaq знизився на 1,1%, а Dow впав на 0,9%.
У п'ятницю акції Dell впали на 17,9% після того, як компанія спрогнозувала прибуток в поточному кварталі нижче ринкових оцінок і повідомила, що більш високі витрати на створення серверів, які відповідають високим робочим навантаженням ШІ, знизять її річний прибуток.
Серед тих, хто отримав прибуток, Zscaler підскочив на 8,5% після того, як постачальник рішень для безпеки спрогнозував результати четвертого кварталу вище оцінок.
Gap підскочив на 28,6% після того, як виробник одягу підвищив свій річний прогноз продажів, а результати першого кварталу перевершили очікування ринку, що стало новими ознаками того, що його стратегія повороту починає працювати.
Акції Trump Media & Technology Group впали на 5,3% після того, як нью-йоркський суд присяжних визнав колишнього президента Дональда Трампа винним у фальсифікації документів з метою приховати виплату грошей за мовчання порнозірці напередодні виборів 2016 року.
На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість акцій, що зростають, перевищувала кількість тих, що падають, у співвідношенні 2,94 до 1, а на Нью-Йоркській фондовій біржі - 1,51 до 1.
Індекс S&P 500 показав 19 нових 52-тижневих максимумів і шість нових мінімумів, в той час як Nasdaq Composite зафіксував 55 нових максимумів і 100 нових мінімумів.
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