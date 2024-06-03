Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Dow показав найкращий денний приріст за рік; індекси різко зросли в травні

06:56 03.06.2024 |

Фінанси

 

Індекси Dow та S&P 500 завершили п'ятницю зростанням, причому Dow зафіксував найбільший денний приріст у відсотках з листопада 2023 року, оскільки репозиціонування наприкінці місяця спричинило пізнє різке ралі, а всі три основні індекси продемонстрували значний приріст за травень.

Майже всі основні сектори S&P 500 завершили місяць з підвищенням, а енергетичний сектор зріс на 2,5%. Технологічний сектор закрився трохи в мінусі.

«Ми, безумовно, бачили сплеск обсягів наприкінці», - сказав Джо Салуцці, співзасновник і співголова відділу торгівлі акціями компанії Themis Trading в Чатемі, штат Нью-Джерсі, зазначивши, що це, ймовірно, було пов'язано з репозиціонуванням наприкінці місяця.

Обсяг торгів на американських біржах склав 14,60 мільярдів акцій, порівняно з 12,56 мільярдами в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Індекс цін на витрати на особисте споживання (PCE) в США минулого місяця зріс на 0,3%, повідомило Бюро економічного аналізу Міністерства торгівлі США, що відповідає зростанню в березні. Він також показав, що споживчі витрати сповільнилися більше, ніж очікувалося.

«Люди були задоволені тим, що це не стало несподіванкою, але під поверхнею споживачі продовжують демонструвати невелику напругу», - сказала Керол Шлейф, головний інвестиційний директор сімейного офісу BMO в Міннеаполісі.

Трейдери ф'ючерсів, прив'язаних до облікової ставки ФРС, додали до ставок приблизно рівні шанси на те, що центральний банк почне знижувати ставки у вересні, і підвищили шанси на друге зниження ставки в грудні приблизно до такої ж ймовірності.

У п'ятницю промисловий індекс Dow Jones виріс на 574,84 пункти, або на 1,51%, до 38 686,32. S&P 500 виріс на 42,03 пункти, або на 0,80%, до 5 277,51, а Nasdaq Composite втратив 2,06 пункти, або 0,01%, до 16 735,02.

За місяць S&P 500 виріс приблизно на 4,8%, Nasdaq підскочив на 6,9%, а Dow піднявся на 2,4%.

Однак за тиждень акції знизилися, а S&P 500 та Nasdaq перервали п'ятитижневу серію перемог. За тиждень S&P 500 впав приблизно на 0,5%, Nasdaq знизився на 1,1%, а Dow впав на 0,9%.

У п'ятницю акції Dell впали на 17,9% після того, як компанія спрогнозувала прибуток в поточному кварталі нижче ринкових оцінок і повідомила, що більш високі витрати на створення серверів, які відповідають високим робочим навантаженням ШІ, знизять її річний прибуток.

Серед тих, хто отримав прибуток, Zscaler підскочив на 8,5% після того, як постачальник рішень для безпеки спрогнозував результати четвертого кварталу вище оцінок.

Gap підскочив на 28,6% після того, як виробник одягу підвищив свій річний прогноз продажів, а результати першого кварталу перевершили очікування ринку, що стало новими ознаками того, що його стратегія повороту починає працювати.

Акції Trump Media & Technology Group впали на 5,3% після того, як нью-йоркський суд присяжних визнав колишнього президента Дональда Трампа винним у фальсифікації документів з метою приховати виплату грошей за мовчання порнозірці напередодні виборів 2016 року.

На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість акцій, що зростають, перевищувала кількість тих, що падають, у співвідношенні 2,94 до 1, а на Нью-Йоркській фондовій біржі - 1,51 до 1.

Індекс S&P 500 показав 19 нових 52-тижневих максимумів і шість нових мінімумів, в той час як Nasdaq Composite зафіксував 55 нових максимумів і 100 нових мінімумів.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,5373
  0,0372
 0,09
EUR
 1
 43,9850
  0,1679
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4420  0,03 0,07 41,1144  0,02 0,05
EUR 43,8748  0,07 0,15 44,7488  0,05 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,5000  0,02 0,05 40,5300  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес