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АНАЛІТИКА

Обсяг непрацюючих кредитів за місяць скоротився на 20 мільйонів – НБУ

23:24 31.05.2024 |

Фінанси

 

Станом на 1 травня 2024 року частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі становила 35,5% - це на 0,5 в. п. нижче показника станом на 1 квітня 2024 року.

Про це повідомляє НБУ.

Зазначається, що обсяг непрацюючих кредитів за місяць скоротився на 20,6 млн грн, водночас обсяг наданих банками кредитів зріс на 17,7 млрд грн.

У НБУ нагадали, що до повномасштабного вторгнення Росії в Україну частка непрацюючих кредитів в українських банках стало скорочувалася з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року), а обсяг кредитів у банках зростав.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: кредит
 

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