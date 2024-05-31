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Долар США дешевшає до євро на сигналах прискорення інфляції в єврозоні
16:37 31.05.2024 |
Долар США дешевшає в парі з євро на торгах у п'ятницю, зміцнюється до фунта стерлінгів та єни.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,07%, ширший WSJ Dollar Index - 0,03%.
Пара євро/долар за даними на 15:05 EET торгується на рівні $1,0855 порівняно з $1,0834 на закриття попередньої сесії.
Опубліковані в п'ятницю статдані показали більш значне, ніж очікувалося, прискорення інфляції в єврозоні в травні, що підтримує європейську валюту.
Споживчі ціни в регіоні минулого місяця збільшилися на 2,6% у річному вираженні, зазначається у звіті статистичного управління Євросоюзу, що представило попередні дані. Таким чином, інфляція прискорилася порівняно з квітнем, коли вона становила 2,4%. Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачав посилення інфляції до 2,5%.
Базова інфляція (без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв) у травні прискорилася до 2,9% з квітневих 2,7%. Експерти в середньому очікували, що вона становитиме 2,8%.
Сигнали посилення інфляції можуть вплинути на рішення Європейського центрального банку (ЄЦБ), який проведе чергове засідання наступного тижня. Трейдери, як і раніше, очікують, що ЄЦБ опустить ключові відсоткові ставки на майбутньому засіданні, проте сумніваються, що регулятор буде швидко пом'якшувати політику надалі, зазначає Trading Economics.
Зростання темпів інфляції в єврозоні, зокрема й базової, "стане головним болем для ради керівників ЄЦБ і, безсумнівно, створить невизначеність щодо майбутньої траєкторії ставок", зазначає аналітик Ebury Меттью Раян, слова якого наводить The Wall Street Journal.
У п'ятницю трейдери очікують на публікацію звіту про доходи і витрати американців за квітень, який містить ключовий показник інфляції (індекс PCE), що відстежується американським ЦБ. Ці дані можуть вплинути на очікування інвесторів щодо термінів зниження базової процентної ставки ФРС.
Мінторг США оприлюднить ці дані о 15:30 EET.
Курс фунта до долара опустився під час торгів до $1,2714 порівняно з $1,2734 за підсумками торгів у четвер.
Курс долара в парі з єною збільшилася до 157,14 єни з 156,82 єни напередодні.
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