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НБУ послабив довідковий курс гривні до 40,5231 грн/$1
12:36 31.05.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 31 травня 2024 року.
|Показник
|30.05.2024
|31.05.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|40.4911
|40.5231
|0.08
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 31 травня - 40,5001 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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