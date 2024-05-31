Ціни на золото стабільні, в центрі уваги дані PCE, мідь падає на слабких індексах ділової активності в Китаї

Ціни на золото стабілізувалися на азіатських торгах в п'ятницю, при цьому трейдери зберігали обережність щодо жовтого металу перед публікацією ключових даних по інфляції в США, які, ймовірно, вплинуть на перспективи процентних ставок.

Серед промислових металів ціни на мідь знизилися на тлі слабших, ніж очікувалося, даних по індексу менеджерів із закупівель з Китаю, який є найбільшим імпортером.

Ринки металів відчули деяке полегшення в п'ятницю після того, як долар знизився з більш ніж двотижневих максимумів в ході одноденних торгів, слідуючи за слабкими показниками валового внутрішнього продукту. Але це полегшення було обмеженим, оскільки побоювання щодо прискореної інфляції і високих процентних ставок зберігалися до виходу ключових інфляційних даних.

Спотове золото о 06:19 EET стабілізувалося на рівні 2342,86 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в серпні, впали на 0,1% до 2363,80 доларів за унцію. У травні жовтий метал все ще мав зрости на 2,6% після того, як на початку місяця досягнув рекордних максимумів.

Але зараз золото торгується приблизно на 100 доларів нижче своїх травневих рекордних максимумів, оскільки побоювання щодо збереження високих процентних ставок в США спричинили деяку фіксацію прибутку на ринку жовтого металу.

В останні тижні ряд чиновників Федеральної резервної системи попередили, що центральний банк не має достатньої впевненості, щоб почати знижувати процентні ставки на тлі стійкої інфляції.

Це поставило дані по індексу цін PCE - який є ключовим показником інфляції для ФРС - прямо в центрі уваги. Очікується, що показник буде опублікований пізніше в п'ятницю і покаже, що інфляція дещо сповільнилася в квітні, але залишилася значно вище цільового діапазону ФРС в 2% в річному обчисленні.

Високі довгострокові процентні ставки не обіцяють нічого хорошого для золота та інших дорогоцінних металів, оскільки вони підвищують альтернативну вартість інвестування в них.

Інші дорогоцінні метали знизилися в п'ятницю, також спостерігаючи певну фіксацію прибутку після сильного зростання в травні. Ф'ючерси на платину впали на 0,6% до 1028,95 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 1,6% до 31,030 доларів за унцію. Але в травні ці два метали зросли на 9% і 17% відповідно, оскільки вони виграли від спекулятивного ажіотажу, який спричинив зростання цін на промислові метали.

І платина, і срібло мають певне промислове застосування.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів стабілізувалися на рівні $10 141,0 за тонну, в той час як одномісячні ф'ючерси на мідь впали на 0,5% до $4,6350 за фунт.

Обидва контракти втратили більшу частину своїх прибутків у травні, незважаючи на досягнення рекордних максимумів, оскільки спекулятивне шаленство вщухло і поступилося місцем жорсткій фіксації прибутку.

На настрої щодо міді також вплинули слабші, ніж очікувалося, дані індексу ділової активності PMI від найбільшого імпортера міді - Китаю. Виробничий сектор Китаю несподівано скоротився в травні, в той час як невиробнича активність зростала повільніше.